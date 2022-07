Decyzja w sprawie startu Kubicy po przerażającym wypadku jego kolegi

Formuła 1 powraca do Las Vegas w sezonie 2023.

Podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii w Formule 1 doszło do poważnego wypadku, w którym ucierpiał Zhou Guanyu.

"Halo mnie uratowało". System, który ocalił kolejne życie Zhou Guanyu nie... czytaj dalej » Rywalizacja o Grand Prix Wielkiej Brytanii na słynnym torze Silverstone była 10. eliminacją mistrzostw świata w tym sezonie.

Tuż po starcie faworyt gospodarzy George Russell (Mercedes), lekko popchnięty przez jednego z rywali, wpadł na bolid prowadzony przez Zhou na tyle niefortunnie, że auto Chińczyka przekoziołkowało i sunąc kołami do góry uderzyło w barierkę, a potem jeszcze przez nią przeleciało.

Nie pokazywano powtórek

Incydent wyglądał groźnie i początkowo nawet nie pokazywano żadnych powtórek - te pojawiły się w transmisji telewizyjnej dopiero wówczas, gdy potwierdzono, że 23-letni Zhou nie odniósł poważnych obrażeń.

"Po wypadku na starcie GP Wielkiej Brytanii Zhou Guanyu jest przytomny i trafił do centrum medycznego na torze, gdzie przechodzi badania" - krótko po fatalnej kraksie napisano na Twitterze zespołu.

Od razu w gronie polskich kibiców pojawiły się domniemania, że Chińczyka podczas najbliższego GP Austrii na torze Red Bull Ring może zastąpić rezerwowy kierowca ekipy, a więc Robert Kubica. Szybko te nadzieje rozwiał szef teamu.

Źródło: Getty Images Zhou Guanyu być może zawdzięcza życie systemowi halo

Wielkie zwycięstwo

- Myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że najważniejszą rzeczą z niedzieli jest to, że mogliśmy zobaczyć Zhou wychodzącego z tak ogromnej kraksy bez urazu - powiedział Vasseur.

- Byliśmy świadkami dramatycznych scen i ponownie musimy podziękować za te wspaniałe udogodnienia dla poprawy bezpieczeństwa, które pojawiły się w ostatnich latach. Praca nad tym aspektem w naszym sporcie nigdy nie powinna być zakończona. W niedzielę przypomnieliśmy sobie, jak jest to ważne. Z Zhou wszystko jest w porządku. W kolejny weekend pojedzie w Austrii. To dla nas wielkie zwycięstwo - dodał Francuz.

Kubica zatem będzie miał nadal wolne od startów w Formule 1. Polak w ekipie Prema Orlen wystąpi za to w mistrzostwach świata w wyścigach długodystansowych. Tym razem czekają go sześciogodzinne zmagania na torze Monza we Włoszech.

Wyścig o GP Wielkiej Brytanii wygrał Carlos Sainz jr. z Ferrari.