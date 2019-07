Rekordzista Hamilton najlepszy na Silverstone. Kubica z najwyższą pozycją w sezonie

Tak relacjonowaliśmy Grand Prix Wielkiej Brytanii

Hamilton podchodził do wyścigu jako jeden z trzech kierowców, którzy mieli na koncie pięć wygranych na Silverstone. Poza nim były to wyłącznie sławy Formuły 1 - Jim Clark i Alain Prost. Od teraz brytyjski kierowca jest już pod tym względem samotnym liderem.

Udany wyścig Kubicy na Silverstone. Williams wreszcie odbił się od dna Lewis Hamilton... czytaj dalej » Niedzielne zawody z dwóch pierwszych miejsc rozpoczęli kierowcy Mercedesa. Hamilton ruszał z drugiego pola startowego za kolegą z teamu Valtterim Bottasem. Czołówka wystartowała bez błędu. Fin utrzymał pozycję lidera, ale już na pierwszych okrążeniach był ostro atakowany przez Hamiltona. Obrońcy tytułu udało się nawet wyprzedzić kolegę, ale ten odpowiedział również udanym atakiem i wrócił na pierwsze miejsce.

Przytomność umysłu mistrza

O losach wyścigu rozstrzygnął przytomny ruch Hamiltona. Bottas zjechał na 17. okrążeniu do garażu na zmianę opon. Zdążył przejechać na nich trzy kółka, kiedy na tor wjechał samochód bezpieczeństwa po tym jak Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) wyleciał z toru. Pozwoliło to Hamiltonowi bezpiecznie zjechać do pit stopu na zmianę opon bez ryzyka utraty pierwszej pozycji.

Kiedy samochód bezpieczeństwa opuścił tor Hamilton jechał dalej jako lider. Prowadzenia nie oddał do samego końca. Bottas dojechał na drugim miejscu, a trzecią pozycję zajął Charles Leclerc z Ferrari. To siódma wygrana Hamiltona w tym sezonie. Pozostaje on liderem klasyfikacji generalnej przed Bottasem. Trzeci jest Max Verstappen z Red Bulla, który miał niespodziewaną przygodę w tym wyścigu.

Groźna kraksa i kara

Na 38. okrążeniu doszło do groźnie wyglądającej kraksy. Walczący o piąte miejsce Verstappen wyprzedził Vettela z Ferrari, po czym na dojeździe do zbliżającego się zakrętu Niemiec wjechał w tył auta Holendra. Podniosła się chmura dymu. Oba samochody wyjechały poza tor, ale kierowcy zdołali wrócić do rywalizacji i dokończyli zawody. Stewardzi zajęli się tym incydentem i nałożyli na Vettela 10 sekund kary.



Incredible scenes here at Silverstone!



Stewards are looking at the incident between Vettel and Verstappen#BritishGP#F1pic.twitter.com/awraiuT6se — Formula 1 (@F1) July 14, 2019





Roberta Kubica z Williamsa zajął 15. miejsce wśród 16 zawodników, którzy dojechali do mety. Jego kolega z teamu George Russell był czternasty. Tym razem jako ostatni zawody ukończyli Vettel i Sergio Perez (Racing Point).



A race to remember at Silverstone #BritishGP#F1pic.twitter.com/IAlJkw6xy5 — Formula 1 (@F1) July 14, 2019



Wyniki:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:21.08,452 2. Valtteri Bottas (Finlania/Mercedes) strata 24,928 s

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 30,117 4. Pierre Gasly (Francja/Red Bull) 34,692 5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 39,458 6. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) 53,639 7. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 54,401 8. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1.05,540 9. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 1.06,720 10. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1.12,733 11. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1.14,281 12. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso) 1.15,617 13. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 1.21,086 14. George Russell (W. Brytania/Williams) 1 okrążenie 15. Robert Kubica (Polska/Williams) 1 okrążenie 16. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1 okrążenie 17. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 1 okrążenie Nie ukończyli: Kevin Magnussen (Dania/Haas), Romain Grosjean (Francja/Haas), Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) Klasyfikacja MŚ (po 10 z 21 wyścigów): 1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 223 pkt 2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 184 3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 136 4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 123 5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 120 6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull) 55 7. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) 38 8. Kimi Räikkönen (Finlandia/Alfa Romeo) 25 9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 22 10. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 22 11. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 17 12. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 14 13. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 13 14. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 12 15. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso) 7 16. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 6 17. Romain Grosjean (Francja/Haas) 2 18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1 Klasyfikacja konstruktorów: 1. Mercedes 407 pkt 2. Ferrari 243 3. Red Bull 191

4. McLaren 60 5. Renault 39 6. Alfa Romeo 26 7. Racing Point 19 8. Toro Rosso 19 9. Haas 16 10. Williams 0