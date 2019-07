Kubica apeluje do Williamsa. "Trzeba zmienić pewne rzeczy, bo zwariujemy"

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

Polak zajął 15. miejsce. Wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes GP). Wyścigu nie ukończyło trzech kierowców - Kevin Magnussen i Romain Frosjean (obydwaj Haas) oraz Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Rekordzista Hamilton najlepszy na Silverstone. Kubica z najwyższą pozycją w sezonie Lewis Hamilton z... czytaj dalej » Kubica zanotował najwyższe miejsce w sezonie. Mimo to nie był w pełni usatysfakcjonowany. Chodziło oczywiście o ustawienia w jego bolidzie Williamsa. Kierowca dodał, że zmiany są konieczne, gdyż samochód nadal nie spełnia oczekiwań.

- Jestem dość zadowolony, choć wyścig nie był łatwy. Znowu mieliśmy ten sam problem co w kwalifikacjach, zmieniała się charakterystyka pracy. To miało ogromny wpływ na moje tempo - wyjaśnił.

- Trzeba zmienić pewne rzeczy, bo zwariujemy, jeśli z okrążenia na okrążenie samochód jest inny, jeśli balans jest inny. Chciałbym, aby pojazd był stabilny, żebym nie zwariował za kierownicą - dodał.

Pierwszy pakiet poprawek

Kubica został sklasyfikowany na 15. pozycji, choć w wyścigu był 16., ale dzięki karze 10 sekund, jaką otrzymał Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari, awansował o jedną lokatę. W Silverstone inżynierowie Williamsa wprowadzili do modelu FW42 pierwszy pakiet poprawek. Następne mają być pod koniec lipca podczas Grand Prix Niemiec.



- Może te zbliżą nas do konkurencji. Jeśli jednak będziemy mieć takie problemy, jak ja miałem w sobotę i niedzielę, to będzie trudno, bo dzieją się rzeczy, jakie nie powinny się dziać - zakończył Kubica

Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:21.08,452

2. Valtteri Bottas (Finlania/Mercedes) strata 24,928 s

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 30,117

4. Pierre Gasly (Francja/Red Bull) 34,692

5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 39,458

6. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) 53,639

7. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 54,401

8. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1.05,540

9. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 1.06,720

10. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1.12,733

11. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1.14,281

12. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso) 1.15,617

13. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 1.21,086

14. George Russell (W. Brytania/Williams) 1 okrążenie

15. Robert Kubica (Polska/Williams) 1 okrążenie

16. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1 okrążenie

17. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 1 okrążenie



Nie ukończyli: Kevin Magnussen (Dania/Haas), Romain Grosjean (Francja/Haas), Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo)



Klasyfikacja MŚ (po 10 z 21 wyścigów):



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 223 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 184

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 136

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 123

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 120

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull) 55

7. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) 38

8. Kimi Räikkönen (Finlandia/Alfa Romeo) 25

9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 22

10. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 22

11. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 17

12. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 14

13. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 13

14. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 12

15. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso) 7

16. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 6

17. Romain Grosjean (Francja/Haas) 2

18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1



Klasyfikacja konstruktorów:



1. Mercedes 407 pkt

2. Ferrari 243

3. Red Bull 191

4. McLaren 60

5. Renault 39

6. Alfa Romeo 26

7. Racing Point 19

8. Toro Rosso 19

9. Haas 16

10. Williams 0