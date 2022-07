Startował z dziesiątej pozycji, a i tak wygrał. Wielki wyczyn podczas Grand Prix Węgier

Podczas trzeciej serii sobotnich kwalifikacji Verstappen miał problemy z bolidem, przez co w niedzielę ruszył właśnie dopiero z 10. pozycji. W jego aucie wymieniony został silnik i to znacznie podniosło tempo Holendra.

Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton, a trzecie - jego rodak i kolega z Mercedesa George Russell, który startował z pole position.

O dużym niepowodzeniu znów może mówić Ferrari. Kierowcy tego teamu - Hiszpan Carlos Sainz jr. i Monakijczyk Charles Leclerc - ruszali w niedzielę z drugiego i trzeciego miejsca, ale na skutek nie do końca udanych pit stopów i nietrafionej strategii doboru opon stracili wysokie pozycje. Wyścig ukończyli, odpowiednio, na czwartej i szóstej.

W punktowanej pierwszej dziesiątce nie zmieścili się zawodnicy Alfa Romeo Racing Orlen, którego kierowcą testowym jest Robert Kubica. Chińczyk Zhou Guanyu zajął 13. miejsce, a Fin Valtteri Bottas musiał się wycofać z wyścigu z powodu awarii bolidu.

Po 13 z 22 rund MŚ Verstappen ma 258 punktów i już o 80 wyprzedza wicelidera - Leclerca. O pięć punktów mniej od Monakijczyka ma partner Holendra z Red Bulla - Meksykanin Sergio Perez.

Wyścig na Węgrzech był ostatnim przed przerwą wakacyjną. Kierowcy powrócą do ścigania 28 sierpnia w Belgii.

Wyniki Grand Prix Węgier:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:39.35,912

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) strata 7,834 s

3. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 12,337

4. Carlos Sainz jr. (Hiszpania/Ferrari) 14,579

5. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 15,688

6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 16,047

7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1.18,300

8. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine) 1 okr.

9. Esteban Ocon (Francja/Alpine) 1 okr.

10. Sebastian Vettel (Niemcy/Aston Martin) 1 okr.

klasyfikacja generalna Formuły 1 po 13 wyścigach:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 258 pkt

2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 178

3. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 173

4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 158

5. Carlos Sainz jr. (Hiszpania/Ferrari) 156

6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 146

7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 76

8. Esteban Ocon (Francja/Alpine) 58

9. Valtteri Bottas (Finlandia/Alfa Romeo) 46

10. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine) 41