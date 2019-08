Szefowa Kubicy: nie zdawałam sobie sprawy, że Robert jest tak bardzo popularny

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

13.06 | Robert Kubica mówi o tym, że prędkość bolidu powinna poprawić się średnio o dwie sekundy w trakcie sezonu. Dodaje też, że straty Williamsa są zbyt duże, by brać te dane pod uwagę

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | Artur Kubica wcześniej widział o planach syna Roberta, który wrócił do ścigania w Formule 1 w teamie Williamsa.

21.11 | Emocje, gratulacje, wspomnienia. Zebraliśmy kilka reakcji świata motorsportu i nie tylko na powrót Roberta Kubicy do rywalizacji w Formule 1. Polak w sezonie 2019 będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

Tomasz Kuchar o powrocie Roberta Kubicy do Formuły 1

Tomasz Kuchar o powrocie Roberta Kubicy do Formuły 1

Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. "Jakbym debiutował po raz kolejny" - zaznaczył podczas prezentacji w Warszawie Polak, który w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

29.01 | Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. - Jakbym debiutował po raz kolejny - ocenił zawodnik podczas prezentacji w Warszawie. Kubica w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

29.01 | Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. - Jakbym debiutował po raz kolejny - ocenił zawodnik podczas prezentacji w Warszawie. Kubica w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Kubica mówi o swoim powrocie do Formuły 1

Kubica mówi o swoim powrocie do Formuły 1

Kubica o swoim powrocie do Formuły 1

Kubica o swoim powrocie do Formuły 1

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

WSZYSTKIE INFORMACJE O GRAND PRIX WĘGIER 2019

Deszczowy trening na Węgrzech. Kubica wolniejszy od kolegi z Williamsa Robert Kubica,... czytaj dalej » - Kibice z Polski podążali za nim w każdym wyścigu na całym świecie i przywozili wielkie transparenty. Dla nas w tym momencie to naprawdę bardzo miłe. Ze względu na tych fantów nie mogę doczekać się zawodów. Myślę, że również dla Roberta będzie to coś wspaniałego, bo na to zasługuje - mówiła w piątek Williams, cytowana przez agencję Reutera.

Grand Prix Węgier od 2006 roku, czyli od debiutu Kubicy w wyścigu Formuły 1, uchodzi za domowe zawody dla jedynego jak dotąd Polaka w tej serii wyścigowej.

Kiepskie wspomnienie

Po raz ostatni 34-letni krakowianin ścigał się na Hungaroring 1 sierpnia 2010 roku w barwach Renault. Sam wyścig nie przebiegł po jego myśli ze względu na zderzenie z Adrianem Sutilem w alei serwisowej. Kubica otrzymał wówczas karę dziesięciu sekund za spowodowanie kolizji, która niedługo później zakończyła jego udział w GP.

Najlepszym wynikiem Polaka na Węgrzech jest piąte miejsce w sezonie 2007 w zespole BMW.

Źródło: Newspix Kibice Roberta Kubicy na Hungaroring

Tysiące Polaków na GP Węgier. "Wykupili znaczną część wejściówek" Występy Roberta... czytaj dalej » W tym roku Kubica wrócił do królewskiej kategorii po przerwie spowodowanej prawie śmiertelnym wypadkiem w rajdzie w 2011 roku. Mało kto spodziewał się, że uda mu się to ze względu na poważne uszkodzenie prawej ręki.

Kubica twardo stąpa po ziemi

Polakowi udało się jednak zasiąść w tym sezonie za kierownicą samochodu Williamsa, czyli zespołu, który regularnie zamyka stawkę. Ale w poprzednim Grand Prix w Niemczech Kubica dokonał przy odrobinie szczęścia kolejnego cudu - wywalczył pierwszy punkt dla swojej ekipy. Krakowianin jednak twardo stąpa po ziemi. Wie, w jak trudnym położeniu jest jego team.

- Chciałbym odwdzięczyć się kibicom za ich wsparcie dobrym występem, ale to będzie trudne, patrząc na to jak wygląda ten sezon. Niemniej to wspaniałe móc otrzymywać tak ogromne wsparcie. Moi fani byli ze mną zawsze. Także wtedy, kiedy jeździłem w rajdach czy brałem udział w innych seriach wyścigowych. Mam nadzieję, że będą cieszyć się tym weekendem - powiedział Kubica, który na drugim treningu w piątek zanotował ostatni czas okrążenia.

Źródło: PAP Formuła 1: Grand Prix Węgier 2019

Terminarz GP Węgier 2019:

sobota, 3 sierpnia

godz. 12.00 - trzeci trening

godz. 15.00 - kwalifikacje

niedziela, 4 sierpnia

godz. 15.10 - wyścig (70 okrążeń)