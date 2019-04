Kolega Kubicy zahaczył o studzienkę i uszkodził bolid. Trening nie został wznowiony

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Koniec pierwszego treningu! Większość kierowców zdołała zrobić tylko okrążenie instalacyjne. Studzienki nie da się łatwo naprawić, sprawdzane są kolejne. Oj... Baku sobie nagrabiło.



Bardzo szkoda Kubicy. Tylko on tu nigdy nie jeździł... Niedobrze.#F1#F1pl#elevenf1#Kubica — Powrót Roberta (@powrotroberta) April 26, 2019

11:38 Organizatorzy mają teraz kilka godzin, by sprawdzić wszystkie studzienki. Według Renault, na torze jest ich około 300. Następny trening zaplanowany jest na godzinę 15.

CONFIRMED: FP1 will not resume



The session is over so the track can be checked and oil can be cleared from the surface #AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/o2F02khSKY — Formula 1 (@F1) April 26, 2019

11:34 Jak się okazuje, trening nie zostanie już wznowiony.

Oil leaking onto damaged George Russell's Williams car from the damaged truck.



Jeez. This FP1 is already crazy.#F1#AzerbaijanGPpic.twitter.com/Vdyey27ysi — Eau rouge (@Insidef1) April 26, 2019

11:33 To się nie dzieje naprawdę. Laweta wciągała bolid Russela, uderzyła w kładkę na której trzymała się reklama, po czym wyciekł olej...

Oh common, this should have been checked before the racing....



Does the truck clear the bridge?



Circuit 2-0 Williams ... unbelievable pic.twitter.com/zEOixt5ICO — Classic Formula 1 (@ClassicFormula1) April 26, 2019

11:31 Jedna z kamer pokazała, że wcześniej tę samą studzienkę poruszył Leclerc.

La tapa de una alcantarilla destroza el fondo plano del Williams de George Russell. #AZEmovistarF1pic.twitter.com/Ni0LD6SZdb — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) April 26, 2019

11:29 A tu z innej perspektywy...

11:28 Uszkodzenia podłogi w samochodzie Russella są tak duże, że wątpliwe, że Brytyjczyka zobaczymy jeszcze dziś na trasie.

11:23 Teraz mamy przerwę. Bolid Williamsa usuwany jest z toru, a na nim trwają prace z pokrywą od studzienki, by ta wróciła na swoje miejsce i nie powodowała kolejnych kolizji.

11:20 Nie wyglądało to dobrze...

11:19

RED FLAG: The session is halted after George Russell encounters trouble with a drain cover and is forced to a standstill



Track repairs underway in Baku #AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/eHmy7GkSln — Formula 1 (@F1) April 26, 2019





11:15 Dużo części na torze. Mocno uszkodzone podwozie w bolidzie Williamsa.

11:14 Brytyjczyk zahaczył o studzienkę. Ogromny pech.

11:13 Na razie na czele treningu Charles Leclerc - 1:48.343.

11:12 Żółta flaga. W którymś z bolidów coś się posypało - na torze leżą różne elementy.

11:06 Kółko instalacyjne na miękkich oponach już za Kubicą i Polak wrócił do boksów.

11:04 Zielone światło. Trening rozpoczęty.

Fitting in some pre-FP1 pitstop practice



Who’s excited for the track action to begin though? #AzerbaijanGPpic.twitter.com/KOG3JFnxgg — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) April 26, 2019

Morning all! Primed and ready to take to this amazing track #AzerbaijanGPpic.twitter.com/szQjGFM70t — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) April 26, 2019

It's a beautiful day in Baku



First practice is coming your way in around ten minutes' time #AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/kTv8xBtJ08 — Formula 1 (@F1) April 26, 2019

10:54 Chociaż Polak podkreśla, że lubi tego typu tory, to brakuje powodów do optymizmu przed weekendem w Baku.