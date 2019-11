To będzie nowa era królowej motorsportu. Zobacz, jak będą wyglądać nowe bolidy

Zmiany wprowadzone w autach mają sprawić, że wyścigi Formuły 1 staną się bardziej "Rozwiązujmy to wewnątrz zespołu". Szefowa Williamsa bez ogródek o krytyce ze strony Kubicy Atmosfera w... czytaj dalej » emocjonujące. Nowe samochody mają ułatwiać wyprzedzanie oraz umożliwiać walkę koło w koło.

Kluczowe zmiany w pigułce

Zgodnie z przedstawionym projektem, bolidy przejdą sporą metamorfozę. Przednie skrzydło zostanie nieco uproszczone, podobnie jak zawieszenie. Cały pojazd nabierze bardzie futurystycznego wyglądu.

Minimalna waga auta wzrośnie z 743 kg do 768 kg. Do łask wraca koncepcja efektu przyziemnego. Warto również zwrócić uwagę na brak deflektorów (element aerodynamiczny zamontowany z przodu bolidu).

W założeniu modyfikacje mają zniwelować brudne opary powietrza wydostającego za samochodami i ułatwić jazdę tuż za bolidem rywala.



An entirely new aerodynamic set-up is coming to F1 in 2021



It's the first time in history that F1 cars have specifically been designed with a chasing car in mind#F12021pic.twitter.com/jNYvbr2e44 — Formula 1 (@F1) 31 października 2019





Wyrównanie szans

Rewolucja dotknie nie tylko specyfikacji technicznej samych pojazdów, ale również finansowania. Rywalizacja ma być bardziej wyrównana dzięki wprowadzeniu limitu wydatków.

"Formuła 1 będzie sportem, w którym sukces w większym stopniu zależeć będzie od tego jak, a nie ile wydaje się pieniędzy. Umożliwi nam to w pełni kontrolowany limit wydatków na poziomie 175 mln dolarów. Dzięki temu ten sport stanie się też bardziej atrakcyjny dla nowych graczy" - napisano w informacji prasowej.

Wspomniany limit odnosi się do wydatków związanych z wydajnością bolidu na torze. Nie dotyczy kosztów marketingowych czy pensji kierowców.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że 175 mln dolarów to nadal duża kwota, ale to pierwszy krok w odpowiednim kierunku - skomentował szef FIA Jean Todt.

Źródło: FIA Nowe bolidy w F1 od 2021

W najnowszych przepisach zawarto również możliwość rozszerzenie kalendarza do 25 wyścigów rocznie. Całość zostanie jednak bardziej skondensowana, a każde wydarzenie skrócone z czterech do trzech dni. Konferencje prasowe i badania techniczne będą przeprowadzane w piątki, a nie tak jak dotychczas w czwartki.

- Dążymy też do tego, by Formuła 1 była bardziej zrozumiała dla wszystkich, a także bardziej zaczniemy stawiać na ochronę środowiska - zapowiedział szef F1 Chase Carey.

Do końca obecnego sezonu pozostały trzy wyścigi: w Stanach Zjednoczonych, Brazylii oraz Abu Zabi.