Dublet Ferrari w Singapurze. Rozbity bolid Russella

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Wyścig w Singapurze - co podkreślają kierowcy - jest jednym z najtrudniejszych w kalendarzu, mniej doświadczonym zawodnikom spore problemy sprawia uliczny tor i nocna pora, gdy jest rozgrywany. Dobre wspomnienia z tego miejsca ma Robert Kubica. Po raz ostatni Polak ścigał się na azjatyckim torze w roku 2010, gdy zajął siódme miejsce w barwach Renault. Teraz kierowca Williamsa na podobny wynik nie miał co liczyć. W sobotnich kwalifikacjach był ostatni.

Faworyci znów byli ci sami. O wygraną mieli walczyć będący ostatnio w formie kierowcy Ferrari oraz Lewis Hamilton (Mercedes). – Nie wiem, skąd ten ich nagły wzrost formy – rozkładał w sobotę ręce lider klasyfikacji generalnej. Kwalifikacje już trzeci raz rzędu wygrał bowiem kierowca Ferrari Charles Leclerc.

Słowa Hamiltona potwierdziły się w niedzielę. Bolidy włoskiego zespołu dyktowały warunki na torze w Singapurze. Po spokojnym początku, w którym czołówka była taka sama, jak w kwalifikacjach, dwa pierwsze miejsca należały do Ferrari. Na półmetku prowadził Sebastian Vettel, a drugi był Leclerc.

W połowie rywalizacji Kubica miał ok. 20 sekund straty do Francuza Romaina Grosejana (Haas). Za Polakiem był tylko Hiszpan Carlos Sainz jr (McLaren), który uszkodził bolid na początku wyścigu.

Pechowo wyścig zakończył się na George’a Russella. Na 36. okrążeniu kierowca Williamsa rozbił bolid w wyniku starcia z Romanem Grosjeanem. Szczęśliwie nic mu się nie stało, ale był to dla niego koniec rywalizacji. Co ciekawe, to był pierwszy przypadek w tym sezonie, gdy jeden z kierowców Williamsa nie dojechał do mety. Ogólnie GP Singapuru od początku nie było dla Brytyjczyka udane. 21-latek szybko musiał zjechać do alei serwisowej, gdyż miał problem z kołem.

W niedzielę nikt nie był w stanie zagrozić kierowcom Ferrari. Wygrał Vettel, a drugi przyjechał Leclerc. Na trzecim miejscu uplasował się Max Verstappen (Red Bull Racing). Co ciekawe, tuż za podium znalazł się aktualny mistrz świata, a więc Hamilton. Stało się tak dopiero trzeci raz w tym sezonie. Wcześniej w pierwszej trójce zabrakło go w Austrii i Niemczech.

A Vettel zwyciężył po raz 53. w karierze, ale pierwszy od prawie 400 dni. Po raz ostatni triumfował 26 sierpnia 2018 roku podczas GP Belgii na torze Circuit de Spa-Francorchamps.

Robert Kubica zajął 16. miejsce. Polak wyprzedził Duńczyka Kevina Magnussena (Haas).