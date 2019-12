Odwołają Grand Prix Rosji w Formule 1? "Nie ma prawnej ani technicznej możliwości"

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Sankcje wobec Rosji, zostały podjęte w związku z podejrzeniami o manipulacje danymi, jakie WADA otrzymała z moskiewskiego laboratorium antydopingowego w styczniu 2019 roku. Oznacza to, że rosyjscy sportowcy nie będą mogli startować na igrzyskach w Tokio i w Pekinie w swoich barwach.

Brytyjczycy potwierdzają: chcemy Kubicę u siebie Team Formuły 1... czytaj dalej » "Rosja w okresie czterech lat nie może gościć, ani ubiegać się o przyznanie organizowania, jakichkolwiek ważnych wydarzeń sportowych" - napisała w komunikacie WADA.

Grand Prix Rosji w Formule 1 mieści się w definicji "ważnego wydarzenia". Jest ono organizowane przez Światową Federację Samochodową (FIA), która z kolei współpracuje z WADA.



Organizatorzy Grand Prix Rosji F1 wydali jednak oświadczenie, w którym udowadniają swoje prawo do utrzymania wydarzenia w kalendarzu mistrzostw świata F1.



"Umowa na rosyjską rundę mistrzostw świata Formuły 1 została podpisana w 2010 roku, na długo przed śledztwem przeprowadzonym przez WADA. Jest ważna do 2025 roku, a rosyjska runda mistrzostw świata jest uwzględniona w międzynarodowym kalendarzu sportowym FIA na 2020 rok."



"Jeżeli po rosyjskiej apelacji, WADA utrzyma w mocy decyzję o odwołaniu głównych wydarzeń sportowych, co jest możliwe, to w stosunku do rosyjskiej rundy F1 nic się nie zmieni. Wszystko dlatego, że nie ma prawnej ani technicznej możliwości, aby wycofać się z organizowania naszych zawodów i przydzielenia Grand Prix Rosji Formuły 1 do innego kraju." - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Źródło: Getty Images Grand Prix Rosji F1 zagrożone

Sprzedają już bilety

"To nie był szczęśliwy powrót". Kubica najgorszy według angielskiej gazety Zdaniem... czytaj dalej » "Jesteśmy przekonani, że Grand Prix Rosji odbędzie się w 2020 roku i kolejnych latach. Zapraszamy wszystkich do Soczi, a sprzedaż biletów jest kontynuowana" - informują organizatorzy rundy F1.



Rosyjscy sportowcy będą mogli brać udział w międzynarodowych imprezach, pod warunkiem, że udowodnią, iż nie byli zamieszani w doping. Muszą też startować pod neutralną flagą. Przepis ten nie powinien wpływać na kierowców startujących w różnych seriach sportów motorowych, poczynając od Daniiła Kwiata z zespołu Toro Rosso. Jest on jedynym kierowcą z Rosji w F1.

Mogą się odwołać

W ciągu 21 dni Rosjanie mogą odwołać się od decyzji WADA do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Złożenie apelacji skutkowałoby zawieszeniem sankcji aż do czasu potwierdzenia decyzji przez CAS.



Sankcje wobec Rosji rekomendował dwa tygodnie temu panel WADA. Ostateczną decyzję podjął w poniedziałek obradujący w Lozannie Komitet Wykonawczy WADA.