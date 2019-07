Rekordowy pit-stop. Zmienili opony najszybciej w historii

1,90 sekundy - tyle mechanicy zespołu Red Bull potrzebowali na torze Silverstone na wymianę opon w bolidzie Gasly'ego. Był to nowy rekord Formuły 1 pod tym względem. Przetrwał jednak niedługo, bo zaledwie dwa tygodnie.

"Niewiarygodna załoga"

Ekipa Red Bulla udowodniła, że jest w tym elemencie znakomita. Na torze Hockenheim Verstappen zjeżdżał do boksu pięciokrotnie, Francuz Gasly - cztery razy. Podczas jednej z wizyt wymiana opon w bolidzie Holendra zajęła zespołowi zaledwie 1,88 s.



FASTEST F1 PIT STOP EVER! @redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany



With a new F1 world record time of 1.88s #F1#GermanGPpic.twitter.com/XvJBADylUg — Formula 1 (@F1) July 29, 2019





- Załoga pit stopu była niewiarygodna - ocenił szef Red Bulla Christian Horner.

Co ciekawe, drugi najszybszy wynik jeśli chodzi o pit-stop podczas zawodów w Niemczech to czas Roberta Kubicy z Williamsa. Jeden z postojów Polaka w alei serwisowej trwał 1,99 s.

Na koniec sezonu zespół, który uzyska najwięcej punktów za najszybsze postoje w alei serwisowej, otrzyma specjalną nagrodę. Po 11 wyścigach prowadzi Red Bull. Co ciekawe drugą ekipą w tym zestawieniu jest właśnie Williams. Strata do pierwszego miejsca wynosi 88 punktów. Trzecią pozycję zajmuje ekipa Ferrari.

Niedzielnej rywalizacji, fragmentami toczącej się w deszczu, nie ukończyło siedmiu kierowców. Verstappen problemy rywali wykorzystał wzorowo i cieszył się z drugiego zwycięstwo w sezonie. Wcześniej triumfował w GP Austrii.

Kubica zdołał wyprzedzić swojego kolegę z zespołu Brytyjczyka George'a Russella. 10. miejsce to najlepszy wynik Polaka w tym sezonie. Dzięki karze nałożonej na ekipę Alfy Romeo zespół Williamsa zdobył pierwszy w sezonie punkt w klasyfikacji konstruktorów.

Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Lewis Hamilton, który w Niemczech zdołał dojechać do mety 11 i dopiero po uwzględnieniu kar przesunął się na 9. miejsce. Nad Valtterim Bottasem Brytyjczyk nadal ma 41 punktów przewagi. Trzeci Verstappen traci do lidera 63 pkt.