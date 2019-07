Dach autobusu z kibicami wbił się w światła startowe na torze Formuły 1

Szefowa Kubicy: większość problemów z bolidem udało się naprawić Zespół Williams,... czytaj dalej » Fani na stary tor chcieli zerknąć z bardzo bliska. Choć trochę poczuć się jak zawodnicy, z nieporównywalną prędkością - ale jednak - przejechać drogą, którą pędzą kierowcy.

Wykupili bilety na przejażdżkę autobusem, niespodziewanie przerwaną przez nieuwagę kierowcy.

Hockenheimring otwarto w roku 1936

Światła, które dają kierowcom sygnał do startu, zamontowano na środku konstrukcji rozłożonej nad torem. Nie wiedzieć czemu autobus ich nie ominął i wbił się dokładnie w to miejsce.

Naprawę przeprowadzono szybko. Od razu poinformowano też, że w zdarzeniu, na szczęście, nikt nie ucierpiał.

Hockenheimring otwarto w roku 1936, po II wojnie światowej przebudowano. Trybuny mieszczą dzisiaj 120 tys. widzów. Okrążenie mierzy dokładnie 4574 m. W niedzielę kierowcy będą mieli ich do pokonania 67, co złoży się na dystans 306 km 458 m.



#F1 We had a recovery-vehicle ramming a bridge, but today, a bus hit the startinglights at Hockenheim. Good thing the weekend hasn't started yet. #MsportXtrapic.twitter.com/N8mdTgSQXo — #MsportXtra (@MsportXtra) 25 lipca 2019





W ubiegłym sezonie triumfował tam Lewis Hamilton z Mercedesa. I to on jest liderem w wyścigu po tytuł mistrza świata 2019.



Robert Kubica i jego partner z Williamsa George Russell zamykają stawkę 20 kierowców. Jako jedyni nie zdobyli choćby punktu.



A bus preparing to take ticket holders on a lap of the Hockenheim Formula 1 circuit took out the German Grand Prix start lights on Thursday after the driver misjudged his clearance. https://t.co/6NWbQFW7d9pic.twitter.com/kIAyZJXXxn — F1 and Coffee (@coffee_f1) 25 lipca 2019