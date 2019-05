Hamilton wygrał dla Laudy. "Duch Nikiego walczył u mego boku"

Lauda trzykrotnie zdobywał mistrzostwo najbardziej prestiżowej serii wyścigowej. Zachwycał na przełomie lat 70. i 80. Słynął z wyjątkowej nieustępliwości. W 1976 roku na torze Nuerburgring doznał poważnego wypadku, w którym nieomal spłonął w samochodzie, ale wrócił do rywalizacji w błyskawicznym tempie. Ominął tylko dwa wyścigi tamtego sezonu i walczył o mistrzowski tytuł do samego końca. Ostatecznie przegrał z Jamesem Huntem tylko jednym punktem, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Kubica ruszył wyśmienicie, potem miał kolizję. Mimo pecha uniknął ostatniego miejsca Robert Kubica... czytaj dalej » Po zakończeniu kariery Lauda pozostał przy Formule 1. Przez ostatnie lata życia pełnił funkcję honorowego prezesa w Mercedesie, którego barwy Hamilton reprezentuje.

- Duch Nikiego naprawdę walczył u mego boku. Niki miał ogromny wpływ na nasz zespół, pomógł nam dotrzeć tu, gdzie jesteśmy. Wiedziałem, że będzie patrzył z góry i wiem, że zdjął dziś przed nami z głowy czapkę. Chciałem cały czas być skupiony, żeby był ze mnie dumny - oficjalna strona internetowa Formuły 1 cytuje triumfatora Grand Prix Monako.

Wszystko albo nic

Brytyjczyk zgłaszał przez radio, że ma ogromne obawy o zużycie przedniej lewej opony. W pewnym momencie sugerował nawet, że "będzie potrzeba cudu", aby dojechać do mety. Ale już po zawodach podkreślił, że o zjeździe do garażu na zmianę ogumienia i tak nie było mowy.

- Kilka lat temu (2015) prowadziłem i zjechałem do pit stopu. Nauczyłem się w najbardziej bolesny sposób, żeby tego nie robić - przegrałem tu wyścig. Nie zamierzałem więc zjeżdżać. Albo bym się rozbił, albo dojechał do mety. Prawdę mówiąc to dojechałem bez przyczepności. Widać było jak podsterowny był samochód, nie chciał skręcać - opowiadał Hamilton, zaznaczając, że decyzja o wyborze pośredniej mieszanki opon była błędna.

Kierowca F1 zgłosił się do pytania. "Jak zakończył się mecz Finlandia - Rosja?" W kwalifikacjach... czytaj dalej » Zespół Mercedesa spisuje się na początku sezonu 2019 rewelacyjnie, nie wpuszczając innych ekip na pierwsze miejsce na podium. Hamilton zgarnął cztery zwycięstwa, a jego kolega ze stajni Valtteri Bottas triumfował dwukrotnie.

"Nie pęknę"

- Było bardzo intensywnie. To chyba najintensywniejszy wyścig, w jakim pojechałem. Nie jestem na to zły, tak powinno wyglądać ściganie. Po prostu jest ciężko, jak nikt nie może ci pomóc. Od ciebie tylko zależy, żeby zrobić to dla zespołu i Nikiego. Presja była ogromna.

- Można było pęknąć w każdej chwili. Ale byłem zdeterminowany, żeby wytrzymać. Mówiłem sobie "nie pęknę". Jeśli pękniesz tutaj - stwierdził Hamilton wskazując palcem na głowę - to jest po tobie, wszystko jest skończone. Pozytyw jest taki, że jestem mocny mentalnie. Ze 30 razy prawie się rozbiłem i cieszę się, że do tego nie doszło. Kilka razy dotknąłem ścian - mówił Hamilton.

Następne Grand Prix w Kanadzie odbędzie się 9 czerwca.