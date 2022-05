Wymowny protest Vettela w Miami. "Pierwsze Grand Prix pod wodą"

Formuła 1 powraca do Las Vegas w sezonie 2023.

Królowa motorsportu po raz pierwszy w historii zawitała do Miami, gdzie powstał nowy tor. Vettel skorzystał z dodatkowego zainteresowania mediów i kibiców, wychodząc na powitalną prezentację w wymownej koszulce. Znajdowało się na niej hasło "Miami 2060: Pierwsze Grand Prix pod wodą - działaj teraz lub pływaj później". Nawiązał w ten sposób do poważnych zmian klimatycznych, które są efektem działań człowieka.

Źródło: Getty Images Sebastian Vettel podczas powitalnej ceremonii przed GP Miami

Czterokrotny mistrz świata wyjaśnił swój protest reporterom, podkreślając, że to nie polityczne, a czysto ludzkie przesłanie.

- To wspaniale, że mamy tu wyścig i kibiców. Uważam jednak za zatrważające, że jesteśmy w miejscu, którego tu nie będzie za 50 lat, a wszyscy zachowują się tak, jakby to był zwykły biznes. To dla mnie bardzo niepokojące, sytuacja jest niezwykle poważna i chciałem wyrazić swoje uczucia tą koszulką - powiedział Vettel w rozmowie ze stacją Sky Sports.

Położone na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Miami jest jednym z miejsc, które według naukowców do końca stulecia zostanie zalane wodą. Ma do tego doprowadzić topnienie lodowców wywołane przez zmiany klimatyczne.

- Czasem prawda nie jest przyjemna, ale warto ją rozpowszechniać i wpływać na ludzi, a niektórzy nie mogą sobie pozwolić na rozpoczęcie od nowa. Mamy poważne problemy i musimy działać teraz, bo w przeciwnym razie czeka nas dużo cierpienia - podkreślił Vettel.

GP Miami zostanie rozegrane w niedzielę 8 maja, start o godz. 21.30 czasu polskiego. Sobotnie kwalifikacje rozpoczną się o 22.00.