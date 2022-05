Cztery legendy na wspólnym zdjęciu. "Sportowa rodzina królewska"

W niedzielę na torze w Miami, usytułowanym obok słynnego Hard Rock Cafe Stadium, triumfował broniący tytułu Max Verstappen z Red Bulla. Holender wyprzedził drugiego Charlesa Leclerca z Monako i trzeciego Hiszpana Carlosa Sainza (obaj Ferrari).

Szalona walka na ostatnich okrążeniach Grand Prix Miami Broniący tytułu... czytaj dalej » Wyścig, który debiutował w kalendarzu królowej motorsportu, obejrzało na żywo 85 tysięcy kibiców. Organizatorzy nie mieli zresztą żadnych problemów ze sprzedażą wejściówek na cały weekend, obejmujący także treningi i kwalifikacje.

Hamilton, Jordan, Beckham i Brady na wspólnym zdjęciu

Zainteresowanie wydarzeniem było olbrzymie. Również wśród celebrytów, którzy tłumnie pojawili się w Miami. Wśród gości specjalnych nie brakowało też wielkich nazwisk ze świata sportu.

Przed wyścigiem Hamilton, siedmiokrotny mistrz świata F1, pozował do wspólnego zdjęcia z Jordanem, Beckhamem i Bradym. Kibicom przedstawiać ich raczej nie trzeba. Pierwszy to legenda koszykówki, sześciokrotny mistrz NBA z Chicago Bulls. Drugi to były piłkarz reprezentacji Anglii, Manchesteru United i Realu Madryt, a trzeci to jeden z najwybitniejszych zawodników w historii futbolu amerykańskiego, który rekordowe siedem razy triumfował w Super Bowl.

"Sportowa rodzina królewska w Miami" - napisano na oficjalnym profilu F1 na Instagramie.



Hamilton ostatecznie przekroczył linię mety jako szósty. Dzień wcześniej w garażu Mercedesa gościła Michelle Obama. Była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych między sesjami na torze wyściskała się z brytyjskim kierowcą.



Beckham był również gościem między innymi ekipy Red Bulla. Były piłkarz został sfotografowany z kierowcami teamu Verstappenem i Sergio Perezem, szefem zespołu Christianem Hornerem i jego żoną Geri Halliwell, jedną z założycielek i wokalistek girlsbandu Spice Girls.

Źródło: Getty Images Od lewej: Max Verstappen, Sergio Perez, David Beckham, Christian Horner i Geri Halliwell

W padoku można było spotkać także tenisistki Serenę i Venus Williams oraz Carolinę Wozniacki, które mają w kolekcji tytuły wielkoszlemowe czy koszykarza Dwyane'a Wade'a, trzykrotnego mistrza NBA.