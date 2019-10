Russell sfrustrowany po Grand Prix Meksyku. "Cały wyścig tkwiłem za Robertem"

Drugoligowa Apklan Resovia dzielnie walczyła o awans do 1/8 finału Totolotek Pucharu Polski, ale w starciu z Lechem nie miała nic do powiedzenia. Poznaniacy we wtorek wygrali w Rzeszowie 4:0 (2:0), a dwa gole dla przyjezdnych strzelił niezwykle skuteczny w...