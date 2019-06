Wypadek Hamiltona na treningu. Kubica zamknął stawkę

Przed rozpoczęciem weekendu w Kanadzie oczekiwano, że Ferrari może przełamać dominację Mercedesa. Po pierwszym treningu, wygranym przez duet Hamilton – Bottas, wydawało się, że kierowcy niemieckiego giganta ucięli spekulacje.

Bez poprawy u Williamsa. Kubica tylko się przyglądał Kierowcy... czytaj dalej » Wieczorna sesja pokazała, że w niedzielnym wyścigu wszystko jest możliwe. Trzeci w porannym treningu Charles Leclerc tym razem był najszybszy (1.12.177 sekundy). Drugi Sebastian Vettel stracił do kolegi tylko 0.074 sekundy.

Problemy lidera

Nie bez znaczenia dla wyników treningu były z pewnością problemy Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk zanotował poślizg na dziewiątym zakręcie, uderzył w bariery i uszkodził prawą tylną oponę. Po tym zdarzeniu mechanicy Mercedesa musieli wymienić w jego aucie tylne zawieszenie. Wszystkich uszkodzeń samochodu nie udało się jednak zlikwidować i Hamilton przedwcześnie zakończył drugi trening. Czas 1.12.938 dał mu szóste miejsce.

Kolega Hamiltona z teamu Valtteri Bottas tym razem nie miał kłopotów z układem paliwowym i - ze stratą 0.134 sekundy do zwycięzcy - uplasował się tuż za duetem Ferrari.



It's pretty rare to see Lewis Hamilton make a mistake like this...



...especially at a track where he's won SIX times #CanadianGP#F1pic.twitter.com/kgefZbtC0Y — Formula 1 (@F1) 7 czerwca 2019





Williams zamknął stawkę

Popołudniowa sesja była dla Roberta Kubicy pierwszym kontaktem z kanadyjskim torem, bo wcześniej swoją szansę dostał Nicholas Latifi. Kanadyjczyk wykręcił jednak najgorszy czas. Podobnie jak Polak po południu. Przedostatni George Russell był tylko o 0.251 sekundy szybszy.

Trzecia sesja treningowa odbędzie się w sobotę o 16.55, wyścig dzień później o 20.