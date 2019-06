Hamilton odrobił tylko część strat. Najlepszy znów duet Ferrari

We wtorek Liberty Media, która zarządza Formułą 1, poinformowała, że w sezonie 2020 w kalendarzu pojawi się Grand Prix Holandii. Wyścig na torze Zandvoort powróci do F1 po 35 latach przerwy. Kontrakt podpisano na trzy lata. Wcześniej potwierdzono, że w sezonie 2020 pojawi się GP Wietnamu.

Formuła 1 wróci do Holandii

Vettel i Leclerc potwierdzili w ostatnim treningu, że są w stanie realnie zagrozić duetowi z Mercedesa. W niedzielnym wyścigu nic nie jest więc jasne. Kierowcy Ferrari drugi raz na kanadyjskim torze pokonali niemieckiego giganta. W piątek najszybszy był Monakijczyk z czasem 1.12:177 sekundy. W sobotnie popołudnie nad resztą stawki górował Vettel (1.10:843).

Duża strata Mercedesa

Kubica musi mieć się na baczności. "Williams to idealne miejsca dla Nicholasa" Choć w piątek... czytaj dalej » Trzeci trening był ważny dla Hamiltona, który w piątkowe popołudnie uszkodził swój bolid. Brytyjczyk sesji nie ukończył i stracił dużo czasu. W sobotę nie miał problemów z autem, a mimo to musiał uznać wyższość duetu Ferrari. Do zwycięzcy stracił prawie 0,4 sekundy. Czwarty Valtteri Bottas był z tyłu o 0,688 sekundy. O powrót na czoło stawki kierowcy Mercedesa powalczą w wieczornych kwalifikacjach.

W Williamsie bez zmian

Williams wprowadził nowe przednie zawieszenie, podobne do tego, które stosuje Mercedes. Choć po piątkowych treningach kierowcy chwalili nowe elementy, to wszystkich problemów one nie rozwiązują i nie mają odzwierciedlenia w wynikach Roberta Kubicy i George'a Russella. Duet Williamsa zajął dwa ostatnie miejsca, nie licząc Lance'a Strolla. Kanadyjczyk z Racing Point F1 Team nie uzyskał żadnego czasu z powodu problemów z układem hydraulicznym.

Wyścig o GP Kanady odbędzie się w niedzielę o 20.