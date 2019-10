Kubica krytykuje, Williams odpowiada. "Podjęliśmy właściwą decyzję"

W Grand Prix Japonii Kubica nie miał nic do powiedzenia

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Robert Kubica szybko zakończył rywalizację w kwalifikacjach do niedzielnego GP Belgii.

Robert Kubica zwrócił się do kibiców

Kubica rozbił bolid w kwalifikacjach. "Sami sobie szukamy guza" Niemiec Sebastian... czytaj dalej » - Dzisiejszy ranek dał mi wiele do myślenia. Zresztą pewne rzeczy wiedziałem, ale dziś rano pewne granice zostały przekroczone – powiedział wprost Kubica po niedzielnym wyścigu w rozmowie ze stacją Eleven Sport.

Polakowi chodziło przede wszystkim o fakt, że podczas piątkowych treningów jeździł z nowym skrzydłem i czuł poprawę. Jednak już w kwalifikacjach zostało ono zastąpione starym, o czym wcześniej nie został poinformowany.

Jechało mu się o wiele gorzej i rozbił bolid.

- To była niefortunna sytuacja, ale cała saga o tym, co się wydarzyło, zaczęła się jeszcze przed kwalifikacjami. Złożyło się na to kilka czynników, ale nie chciałbym o tym mówić. Myślę, że wiatr mi trochę także w tym pomógł, ale nie tylko. Przed kwalifikacjami wydarzyły się pewne rzeczy, które nie powinny mieć miejsca – dodał.

Ostatecznie, dzięki znakomitej postawie mechaników, Polak pojechał w wyścigu, ale stratował z alei serwisowej i uplasował się na 19. pozycji.

Zespół z Grove zabrał głos w sprawie zarzutów wystosowanych przez Kubicę. Wygląda na to, że Williams nie ma sobie nic do zarzucenia, gdyż nowe skrzydło od początku było przeznaczone tylko do testowania.

- Jak przed każdym wyścigiem dyskutujemy na temat najbardziej efektywnej strategii i jeśli to niezbędne, robimy poprawki. Nasze nowe przednie skrzydło od początku było przedmiotem testów, z zamiarem wykorzystania go w przyszłości – powiedziała rzecznika Williamsa Sophie Ogg.

- Biorąc pod uwagę siłę tajfunu Hagibis, przez który odwołano wszystkie sobotnie jazdy, zespół podjął decyzję, by nie wystawiać samochodu z nowym skrzydłem i ryzykować ewentualnego uszkodzenia przed kolejnymi testami w Meksyku. Patrząc na incydent z kwalifikacji, była to dobra decyzja – dodała wbijając szpilkę Polakowi.

Po zakończeniu sezonu Kubica pożegna się z Williamsem. Na ten moment nie wiadomo, czy zostanie w F1 i jaką rolę będzie pełnił w sezonie 2020.

Grand Prix Japonii wygrał Vatteri Bottas (Mercedes), dzięki czemu jego zespół po raz szósty z rzędu wywalczył mistrzostwo konstruktorów. Drugi był Sebastian Vettel (Ferrari), a trzeci Lewis Hamilton (Mercedes).

Klasyfikacja generalna F1 (po 17 z 21 wyścigów):



1. Lewis Hamilton (W. Brytania) 338 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia) 274

3. Charles Leclerc (Monako) 223

4. Max Verstappen (Holandia) 212

5. Sebastian Vettel (Niemcy) 212

6. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania) 76

7. Pierre Gasly (Francja) 73

8. Alexander Albon (Tajlandia) 64

9. Daniel Ricciardo (Australia) 40

10. Nico Huelkenberg (Niemcy) 35

11. Sergio Perez (Meksyk) 35

12. Lando Norris (W. Brytania) 35

13. Daniił Kwiat (Rosja) 33

14. Kimi Raikkonen (Finlandia) 31

15. Kevin Magnussen (Dania) 20

16. Lance Stroll (Kanada) 19

17. Romain Grosjean (Francja) 8

18. Antonio Giovinazzi (Włochy) 4

19. Robert Kubica (Polska) 1