Kwalifikacje Formuły 1 przeniesione. "Z uwagi na bezpieczeństwo widzów"

Robert Kubica szybko zakończył rywalizację w kwalifikacjach do niedzielnego GP Belgii.

Ryk silników, zapach spalonej gumy i Robert Kubica "kręcący bączki" - to 10. edycja VERVA Street Racing. Gdynia na dwa dni zamieniła się w prawdziwy motoryzacyjny raj. Mnóstwo widowiskowych pokazów, tłumy kibiców i topowi zawodnicy.

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

Robert Kubica zwrócił się do kibiców

Zbliżający się do Japonii tajfun Hagibis sprawia organizatorom GP poważne problemy. Ma on uderzyć w sobotę lub w nocy z soboty na niedzielę. Według ostatnich informacji powinien ominąć tor Suzuka, ale pogoda i tak będzie deszczowa.

Zmiany w terminarzu

Kubica bez ogródek: od początku sezonu ratowałem bolid, jak tylko się dało Choć od Grand... czytaj dalej » "W wyniku przewidywanych trudności związanych z tajfunem Hagibis organizatorzy GP Japonii oraz Japońska Federacja Samochodowa podjęły decyzję, aby odwołać wszystkie aktywności zaplanowane na sobotę 12 października. Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) oraz Formuła 1 popierają tę decyzję, z uwagi na bezpieczeństwo widzów, zawodników i wszystkich osób na torze Suzuka" - napisano w oświadczeniu.

W związku z tym planowane na sobotę kwalifikacje zostały przeniesione na niedzielę, na godz. 3:00 czasu polskiego. Wówczas pogoda powinna się już poprawić. Z kolei wyścig ma się rozpocząć o godz. 7:10.

Dwa treningi, Kubica daleko

W piątek zespoły mają tylko dwie sesje treningowe przed GP Japonii, podczas których przygotują się do niedzielnych kwalifikacji. Trzecią odwołano.

Najlepszym kierowcą podczas pierwszego treningu okazał się Valtteri Bottas, który osiągnął czas 1.28,731. Robert Kubica z czasem 1.33,484 zajął 19. miejsce. Trwa drugi trening.



Tragiczny wypadek

Dwukrotnie w historii przeniesiono kwalifikacje F1 w Japonii na niedzielę - w 2004 i 2010 roku. Ostatnio poważne problemy z aurą organizatorzy azjatyckiego GP mieli pięć lat temu, gdy doszło do tragicznego wypadku. W końcówce wyścigu kraksę miał Niemiec Adrian Sutil (Sauber). Kilka minut później w dźwig służący do odholowywania uszkodzonego bolidu uderzył Francuz Jules Bianchi z zespołu Marussia. To był jego 34. wyścig w karierze.

Stan 25-letniego Francuza był bardzo ciężki. Został natychmiast odwieziony do Szpitala Generalnego Prefektury Mie w Yokkaichi, gdzie przeszedł operację krwiaka mózgu. Po zabiegu przez kilka tygodni był nadal w stanie krytycznym, ale stabilnym. Później został przewieziony do kliniki w Nicei, gdzie zmarł w lipcu 2015 roku bez odzyskania przytomności.