Dźwig na torze, obok pędzący bolid. "Mogłem się zabić"

Niedzielny wyścig był rozgrywany w trudnych warunkach ze względu na deszcz, który spadł na tor Suzuka. Ściganie przerwano już na trzecim okrążeniu, na pierwszym auto rozbił Sainz z Ferrari.

Na torze pojawił się dźwig, żeby usunąć bolid Hiszpana. W trakcie tej akcji omal nie doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Większość kierowców ominęła dźwig z małą prędkością za samochodem bezpieczeństwa, ale nie Gasly, który pędził 250 km/h. Francuz próbował gonić resztę stawki, bo startował z alei serwisowej, a z powodu ekstremalnych warunków na Suzuce widoczność była ograniczona.



Pierre Gasly: co to za dźwig na torze?

Roszady w zespołach F1. Gasly i de Vries zmienią pracodawców Pierre Gasly... czytaj dalej » - Co to za dźwig na torze? - pytał przez radio Gasly swojego inżyniera. - Przejechałem obok niego. To niedopuszczalne. Pamiętaj, co się stało. Nie mogę w to uwierzyć! Nie chcemy nigdy widzieć dźwigu na torze - mówił wyraźnie wściekły Francuz. - Mogłem się zabić - dodał.

Gdy doszło do tej sytuacji, na torze obowiązywała już czerwona flaga oznaczająca przerwanie rywalizacji.

Gasly nawiązał do przerażającego wypadku Julesa Bianchiego. Podczas wyścigu o Grand Prix Japonii w 2014 roku, także na torze Suzuka, Francuz uderzył w dźwig, który miał za zadanie odholować uszkodzony bolid Niemca Adriana Sutila.

Bianchi w stanie krytycznym trafił do szpitala i do końca życia znajdował się w śpiączce. Zmarł 17 lipca 2015 roku.

Poruszeni incydentem z udziałem Gasly'ego byli także inni kierowcy. "Jak to się stało?! Straciliśmy życie w takiej sytuacji kilka lat temu. Ryzykujemy życiem, zwłaszcza w takich warunkach. Chcemy się ścigać. Ale to… nie do przyjęcia" - napisał w mediach społecznościowych Lando Norris z McLarena.

"Jak możemy jasno wyrazić, że nigdy nie chcemy widzieć dźwigu na torze? Przez taki błąd straciliśmy Julesa. To, co się dzisiaj stało, jest całkowicie nie do przyjęcia. Mam nadzieję, że to ostatni raz, kiedy widzę dźwig na torze" - dodał Sergio Perez z ekipy Red Bulla.

- To naprawdę niebezpieczne i może FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa - red.) nie zdaje sobie z tego sprawy - mówił na antenie Sky Sports Alexander Albon z Williamsa.

Max Verstappen mistrzem świata

Wyścig o Grand Prix Japonii został w końcu wznowiony na 43 minuty przed końcem trzygodzinnego limitu czasu. Wygrał Verstappen. Drugi był Perez, a trzeci Charles Leclerc (Ferrari). 25-letni Holender dzięki zwycięstwu zapewnił sobie drugi tytuł mistrza świata w karierze. Pierwszy zdobył w poprzednim sezonie.

Na mecie kolejność na drugim i trzecim miejscu była odwrotna, ale na Leclerca sędziowie nałożyli karę pięciu sekund za ścięcie tuż przed metą zakrętu.



To spowodowało zamieszanie z końcowym rozstrzygnięciem dotyczącego tytułu mistrza świata, podobnie jak decyzja władz cyklu i Międzynarodowej Federacji Samochodowej, które choć kierowcy przejechali niewiele ponad połowę dystansu - zwycięzca ukończył 28 z zaplanowanych 53 okrążeń - to zdecydowały, żeby przyznać komplet punktów. To sprawiło, że Holender mógł świętować.



Organizatorzy jednak ogłosili ten fakt ponad kwadrans po zakończeniu rywalizacji.



Wyniki GP Japonii:



1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 3:01.44,004

2. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) strata 27,066 s

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 31,763

4. Esteban Ocon (Francja/Alpine) 39,685

5. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 40,326

6. Sebastian Vettel (Niemcy/Aston Martin) 46,358

7. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine) 46,369

8. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 47,661

9. Nicholas Latifi (Kanada/Williams) 1.10,143

10. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1.10,782

...

15. Valtteri Bottas (Finlandia/Alfa Romeo) 1.26,496

16. Zhou Guanyu (Chiny/Alfa Romeo) 1.27,043



Czołówka klasyfikacji MŚ (po 18 z 22 wyścigów):



1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 366 pkt - mistrz świata

2. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 253

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 252

4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 207

5. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/Ferrari) 202

6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 180

7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 101

8. Esteban Ocon (Francja/Alpine) 78

9. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine) 65

10. Valtteri Bottas (Finlandia/Alfa Romeo) 46

...

18. Zhou Guanyu (Chiny/Alfa Romeo) 6



Czołówka klasyfikacji konstruktorów:



1. Red Bull 619 pkt

2. Ferrari 454

3. Mercedes 387

4. Alpine 143

5. McLaren 130

6. Alfa Romeo 52