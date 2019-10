Dwóch rywali zdyskwalifikowanych. Kubica awansował

Do zakończenia sezonu pozostały cztery wyścigi

Tuż po wyścigu, który odbył się 13 października w Tokio, protest złożył zespół Racing Point. Rozpatrzony został dopiero teraz.

Sędziowie ogłosili, że system stosowany w samochodach Renault nie naruszał wprawdzie przepisów technicznych, ale został zakwalifikowany jako zabronione wsparcie.

Kubica w górę

Na torze Suzuka Ricciardo dojechał do mety na szóstej pozycji, a Hulkenberg na dziesiątej. Po dyskwalifikacji rywali reprezentujący barwy Williamsa Robert Kubica przesunął się w klasyfikacji tej imprezy na 17. pozycję.



Renault ma czas do czwartku na odwołanie się od decyzji FIA.

Do zakończenia sezonu pozostały cztery wyścigi. Najbliższy odbędzie się 27 października w Meksyku.