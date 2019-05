Kubica walczy w kwalifikacjach. Jego kolegę czeka kara

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Do Hiszpanii Williams przywiózł kilka poprawek do swojego samochodu, ale to wciąż za mało. Robert Kubica i George Russell kończyli oba piątkowe treningi na ostatnich miejscach. Jakby tego było mało, w bolidzie Polaka pojawiły się problemy z jednostką napędową. W piątek najszybszy był Valtteri Bottas (Mercedes). W sobotę odbędzie się trzecia sesja treningowa oraz kwalifikacje, w niedzielę zostanie rozegrany wyścig.

15:07 Do zakończenia pierwszego segmentu sesji kwalifikacyjnej kilkanaście minut.

15:07 I kolejni zawodnicy po pomiarze. Leclerc przed Vettelem z czasem 1:17.835.

15:06 Stroll drugim po Kubicy (chwilowo w alei serwisowej) z pomiarem. Czas lepszy od Polaka o prawie trzy sekundy.

15:05 Hulkenberg wylądował na poboczu i uszkodził przednie skrzydło. Pech...

15:05 Russell podziękował mechanikom.

15:05

"Cheers for getting the car out. Will sort some beers out for you all."



He's a good egg is our @GeorgeRussell63#SpanishGPpic.twitter.com/sYLRKeZEKa — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 11 maja 2019

15:04 1:21.860 Kubicy na pierwszym pomiarowym okrążeniu.Czyli średnio. Na torze już dziesięciu kierowców.

15:00 Kubica już na torze

15:00 Sesja kwalifikacyjna ruszyła!

14:59 Russell wyjedzie na tor. W garażu Williamsa trwały prace, aby doprowadzić samochód Brytyjczyka do ładu. Przypomnijmy, potrzebna była wymiana skrzyni biegów przez co zawodnik dostał karę przesunięcia o pięć pozycji w niedzielnym wyścigu.

14:59

#GR63 ready for #Quali along with his car



Mega job by everyone in the garage #SpanishGPpic.twitter.com/HHVHksobpO — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 11 maja 2019





14:48 Tymczasem pojawiły się niepokojące informacje dotyczące przyszłości Kubicy.

14:45 W garażu Williamsa praca wre.

14:45

Do Not Disturb



The team hard at work on #GR63’s car ahead of #Quali#SpanishGPpic.twitter.com/MjpcETOXHA — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 11 maja 2019

14:43 Williams poinformował, że konieczna będzie wymiana skrzyni biegów w uszkodzonym aucie Russella. A to oznacza, że Brytyjczyk zostanie przesunięty na starcie o pięć pozycji. Biorąc pod uwagę formę ekipy z Grove, niewiele to zmienia.

14:43

The team are currently working hard to repair #GR63's car ahead of #Quali. Unfortunately, that includes a gearbox change, resulting in a five-place grid penalty. #SpanishGPpic.twitter.com/hteTqg1ZLV — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 11 maja 2019