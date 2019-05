Kubica najwolniejszy na treningu. Jego kolega wypadł z toru

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | Artur Kubica wcześniej widział o planach syna Roberta, który wrócił do ścigania w Formule 1 w teamie Williamsa.

21.11 | Emocje, gratulacje, wspomnienia. Zebraliśmy kilka reakcji świata motorsportu i nie tylko na powrót Roberta Kubicy do rywalizacji w Formule 1. Polak w sezonie 2019 będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Tomasz Kuchar o powrocie Roberta Kubicy do Formuły 1

Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. "Jakbym debiutował po raz kolejny" - zaznaczył podczas prezentacji w Warszawie Polak, który w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Do Hiszpanii Williams przywiózł kilka poprawek do swojego samochodu, ale to wciąż za mało. Robert Kubica i George Russell kończyli oba piątkowe treningi na ostatnich miejscach. Jakby tego było mało, w bolidzie Polaka pojawiły się problemy z jednostką napędową. W piątek najszybszy był Valtteri Bottas (Mercedes). W sobotę odbędzie się trzecia sesja treningowa oraz kwalifikacje, w niedzielę zostanie rozegrany wyścig.

W piątkowych treningach Kubica był przedostatni i ostatni. W drugiej sesji miał kłopoty. Stracił kontrolę nad swoim bolidem i niewiele brakowało, by uderzył w barierę ochronną.



Robert Kubica może nie dokończyć sezonu w Williamsie O "sile"... czytaj dalej » Następnego dnia w tarapatach był Russell, który miał mniej szczęścia. Pod koniec treningu, pokonując zakręt numer cztery, wypadł z toru. Tył jego auta zahaczył o barierę. Choć samochód Brytyjczyka uniknął poważnych zniszczeń, jego dalsza jazda była niemożliwa. Na torze pojawiła się czerwona flaga, a trening został przedwcześnie zakończony.

Kubica nie mógł się poprawić

Russell zdążył pokonać 16 okrążeń, najszybsze w tempie 1:19.421, co wystarczyło do zaledwie 19. miejsca. Ostatni w stawce Kubica stracił do niego 1,149 s (1:20.570). Polak większość z 17 kółek przejechał na twardej mieszance, a gdy miał wyjechać na szybkie okrążenia, tor zamknęła czerwona flaga.



Najszybszy był Hamilton (1:16.568). Za plecami mistrza świata uplasowali się Charles Leclerc z Ferrari (+0.531) i Valtteri Bottas z Mercedesa (+0.555).



W sobotę odbędą się jeszcze kwalifikacje. Początek o godzinie 15. Wyścig rozpocznie się - też o godz. 15 - następnego dnia. Relacje na żywo w eurosport.pl.



RED FLAG



George Russell into the barriers at Turn 4 #SpanishGP#F1pic.twitter.com/vOQCI1SDvm — Formula 1 (@F1) 11 maja 2019