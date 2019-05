W Williamsie optymizm. Kubica trenuje w Barcelonie

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

11:26 Charles Leclerc awansował na pierwsze miejsce (1:19.734), a Robert Kubica traci do kierowcy Ferrari niewiele ponad 2,5 sekundy. Polak jest obecnie 16. w stawce 19 zawodników.

11:21 Nowym liderem został Romain Grosjean (Haas) - 1:20.338. Łącznie dziewięciu kierowców ma zmierzone czasy.

11:16 Dla Carlosa Sainza to szczególny weekend w sezonie. Hiszpan może zaprezentować się rodakom.

11:12 Gasly przyspieszył - 1:21.114. Nadal pozostaje jedynym zawodnikiem z czasem.

First time of the weekend is set by @PierreGASLY



He posts a 1:21.114 and sets off a few sparks along the way #F1#SpanishGPpic.twitter.com/puJEB3oQCl — Formula 1 (@F1) 10 maja 2019

11:07 Pierre Gasly (Red Bull) pierwszym kierowcą ze zmierzonym czasem okrążenia - 1:23.115.

11:00 Zielone światło. Kierowcy mają do dyspozycji 90 minut jazdy.

GREEN LIGHT



Race weekend is under way at the #SpanishGP



Follow the action with live commentary, live timings and more



>> https://t.co/MddmLgLbXx#F1pic.twitter.com/HX0D1Fj7Mc — Formula 1 (@F1) 10 maja 2019

10:58 Warunki na torze wręcz idealne.

It's a beautiful morning in Barcelona



Drivers are ready



Those upgrades - are they ready?



We're about to find out in FP1 #F1#SpanishGPpic.twitter.com/VfFNHbj8Va — Formula 1 (@F1) 10 maja 2019

10:51 Pierwsze cztery wyścigi sezonu były dla Williamsa koszmarem. Robert Kubica za każdym razem docierał do mety na samym końcu, tuż przed nim był kolega z zespołu George Russell. - Moje tempo i styl jazdy są lepsze od wyników - wyznał Polak.

10:47 Circuit de Catalunya w pigułce.

This weekend = we're back in Europe and back in Spain



And back at a venue with a rich #F1 history #SpanishGP@Circuitcat_engpic.twitter.com/LgxTsJZsRw — Formula 1 (@F1) 9 maja 2019