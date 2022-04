Mistrz pokazał klasę. Verstappen triumfuje w sprincie na Imoli

Verstappen był najszybszy w piątkowych kwalifikacjach i w sobotę ruszał z pierwszej pozycji, ale tuż po starcie wyprzedził go prowadzący w klasyfikacji generalnej reprezentant Monako Charles Leclerc (Ferrari). Dwa okrążenia przed końcem rywalizacji Holender zaatakował jednak rywala i odzyskał pozycję.

Trzecie miejsce zajął Meksykanin Sergio Perez (Red Bull). Na uwagę zasługuje osiągnięcie Hiszpana Carlosa Sainza (Ferrari), który startował z 10. pozycji. i na dystansie 100 km awansował o sześć lokat.

Słabo poszło brytyjskim kierowcom Mercedesa George'owi Russellowi i siedmiokrotnemu mistrzowi świata Lewisowi Hamiltonowi, którzy uplasowali się, odpowiednio, na 11. i 14. miejscu.

Już na pierwszym okrążeniu wypadek miał Chińczyk Zhou Ganyu - zawodnik Alfa Romeo Racing Orlen, którego kierowcą testowym jest Robert Kubica. Z tego powodu szybko na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, za którym stawka pokonała trzy z 21 okrążeń.

Drugi z kierowców Alfa Romeo Fin Valtteri Bottas zajął siódmą pozycję.

W tym roku w sprincie przyznawane są punkty dla zawodników z miejsc 1-8. Najlepszy z nich zyskuje osiem, drugi - siedem itd. W ubiegłym sezonie punktowała tylko najlepsza trójka, a zwycięzca otrzymywał trzy "oczka".

Taka forma wyłonienia kolejności na starcie wyścigów planowana jest jeszcze w GP Austrii 9 lipca i GP Sao Paulo 12 listopada.

Niedzielna rywalizacja na Imoli rozpocznie się o godzinie 15.