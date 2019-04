Hamilton zmierza po kolejny triumf. Kubica walczy o przedostatnie miejsce

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

9:41 I Norris też w boksie. Cud, że że dopiero teraz po kraksie na początku wyścigu.

9:40 Russel jeszcze zjechał do boksu. Nie dał rady dojechać do mety na tych oponach. Będzie pojedynek w Williamsie.

9:36 Niemiec zbliża się do Fina, ale raczej nie wyprzedzi go na finiszu. Ma na to sześć okrążeń.

9:33 Hamilton pierwszy, Bottas przed Vettelem. Czy tak zakończy się GP Chin? Wiele na to wskazuje.

9:30 No i Kubica spadł na ostatnie 18. miejsce.

9:27 A Hamilton już siedem sekund przewagi nad Bottasem.

9:26 Już tylko 13 okrążeń do końca. Norris szybszy od Kubicy o dwie sekundy na kółku.

9:19 Trwa 40. okrążenie. Hamilton, Bottas, Leclerc - tak w tej chwili wygląda czołówka.

LAP 37/56



Suit: Followed.



Mercedes opt for a double-stop, coming out either side of Leclerc #ChineseGP#Race1000pic.twitter.com/Tx1aNuez1t — Formula 1 (@F1) April 14, 2019

9:16 W boksach także Norris. Dzięki temu, wyprzedził go Kubica.

9:14 Tymczasem w alei serwisowej Vettel i spadł tym samym na czwarte miejsce. Leclerc w tej chwili drugi. Tuż za nim Bottas.

Meanwhile, the other Toro Rosso of Kvyat pits for a new front wing#ChineseGP#Race1000pic.twitter.com/1dWsc0RmiE — Formula 1 (@F1) April 14, 2019

9:10 Spadek Kwiata na 17. lokatę. Trochę czasu zajęła mu wymiana skrzydła.

9:09 Ależ zmienia się dziś sytuacja na czołowych lokatach. Hamilton wprawdzie cały czas pewnie prowadzi, ale walka o drugie, trzecie i czwarte miejsce, będzie dziś zacięta.

9:06 Polak ruszył i od razu najlepszy swój czas na okrążeniu - 1:39.772.

9:00 To nie był udany postój Polaka. Stracił aż kilkanaście sekund. Był problem z lewą przednią oponą. W efekcie krakowianina wyprzedził nawet Norris, który na początku wziął udział w kraksie.

8:59 No i wywołaliśmy. Polak pojechał do boksu po twarde opony. Wreszcie.

RACE CLASSIFICATION (LAP 28/56)



The order as we tick over the half way point of our 1000th race #ChineseGP#Race1000pic.twitter.com/egivCJlDhw — Formula 1 (@F1) April 14, 2019

8:58 Klasyfikacja po 28 z 56 okrążeń:

8:57 Do boksu zjechał Raikkonen, a to oznacza, że Kubica jest jedynym kierowcą, który jeszcze nie był w alei serwisowej.

8:56 Gassly zrewanżował się Raikkonenowi i teraz to on zajmuje miejsce Fina.

8:53 Russel w pit stopie. Brytyjczyk pojedzie teraz w twardych oponach. A czemu Kubica jeszcze nie zjechał?

8:52 Na 6. miejsce po ładnym manewrze przesunął się Kimi Raikkonen.

8:47 Tymczasem Kubica już został wyprzedzony przez Sainza...

8:47 Ależ teraz walka Vettela i Verstappena. Holender zaatakował Niemca i go wyprzedził.

LAP 17/56



: "Confirm Nico, we're going to retire the car"



Hulkenberg becomes the first DNF of the race #ChineseGP#Race1000pic.twitter.com/GLxL923GVR — Formula 1 (@F1) April 14, 2019





8:42 Tymczasem Niko Huelkenberg wycofuje się z wyścigu - kolejne problemy techniczne Renault. Co za fatalny początek sezonu Niemca.

8:41 Kolega Polaka z Williamsa jest już 11 sekund przed krakowianinem.

8:40 No i niestety, Kubica już 18. Mało tego, dwaj ostatni kierowcy Norris i Sainz odrabiają kolejne sekundy do Polaka.

8:37 No i spadek Roberta na 17. miejsce. Za nim jest Giovinazzi.

8:35 Na pierwszych dwóch miejscach bez zmian. Bottas do Hamiltona traci ponad 4 sekundy.

8:34 Trzeba odnotować kolejny awans Polaka. Na 13. pozycję.

8:32 W czołówce istotna zmiana. Vettel wyprzedził Leclerca.

8:30 Polak awansował na 14. miejsce. Jest to jednak związane z tym, że inni kierowcy zjechali do boksu.

8:29 McLaren już odpadł z wyścigu. Norris i Sainz zajmują odpowiednio ostatnie i przedostatnie miejsce.

8:25 Kubica już 18. Został wyprzedzony przez Albona.

After a frenetic opening lap, the only tyre changes are both @McLarenF1 cars who came into the pits after contact. @Carlossainz55@LandoNorris have both moved onto the hard tyres. Will they try and go to the finish? pic.twitter.com/5ovjkC2Uca — Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 14, 2019

8:20 Tak to wyglądało na początku...

8:19 Hamilton przed Bottasem, trzeci Leclerc, czwarty Vettel.

8:18 Kubica był 16., ale spadł na 18. miejsce. Russell jest 15.

8:17 Na prowadzenie szybko wyszedł Hamilton.

8:14 Ledwo się zaczęło i już problemy miał Lando Norris - zarzuciło bowiem bolidem Daniiła Kwiata. Zamieszany był też w to Carlos Sainz. Na torze leżą części bolidu tego pierwszego.



8:13 RUSZAMY!

8:13 999 wyścigów za nami. Warto zobaczyć krótkie podsumowanie F1.

8:10 Teraz jeszcze tradycyjne okrążenie instalacyjne. Kubica miał na nim problemy z oponami. Nie jest to dobry prognostyk przed startem.

8:09 Wybrzmiał hymn Chin i zaraz jedziemy.

1. Valtteri Bottas

2. Lewis Hamilton

3. Sebastian Vettel

4. Charles Leclerc

5. Max Verstappen

6. Pierre Gasly

7. Daniel Ricciardo

8. Nico Hulkenberg

9. Kevin Magnussen

10. Romain Grosjean

11. Daniił Kwiat

12. Sergio Perez

13. Kimi Raikkonen

14. Carlos Sainz

15. Lando Norris

16. Lance Stroll

17. George Russell

18. Robert Kubica

19. Antonio Giovinazzi

20. Alexander Albon

8:06 Jeszcze jesteśmy winni podania kompletnej listy kierowców wraz z numerami startowymi.

#RK88 about to drop the hottest album of the year with one of his younger Chinese fans #ChineseGP#Race1000pic.twitter.com/JE07tm8krS — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) April 14, 2019

7:59 Kubica już gotowy. Ostatnie pozowania i zaraz ruszamy.

7:57 Kubica był w sobotę najwolniejszy w pierwszej części kwalifikacji (Q1) i został sklasyfikowany na 18. miejscu, bowiem na starcie zabrakło Włocha Antonio Giovinazziego z Alfy Romeo i Tajlandczyka Alexandra Albona z Toro Rosso, który rozbił bolid podczas trzeciego treningu. Partner Kubicy z zespołu - Brytyjczyk George Russell - na ostatnim okrążeniu Q1 był minimalnie szybszy od Polaka i uzyskał 17. rezultat.