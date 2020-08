Urwane koło skasowało drugi samochód. Potężna kraksa w Grand Prix Belgii

GP Belgii od początku do końca toczyło się pod dyktando Lewisa Hamiltona, który w cuglach wygrał piąty z siedmiu rozegranych w tym sezonie wyścigów.

Działo się za to za jego plecami. Spokój na torze panował tylko do 11. okrążenia. Wtedy to Włoch Antonio Giovinazzi z teamu Alfa Romeo Racing, gdzie kierowcą testowym i rezerwowym jest Robert Kubica, przy prędkości ponad 250 km/h stracił panowanie nad samochodem. 26-latek wypadł z toru, uderzył w bandę ochronną i poważnie zdemolował bolid.

- Niestety przy wyjściu z zakrętu pojawiła się nadsterowność i nie mogłem nic zrobić - tłumaczył Giovinazzi.

Siła uderzenia była tak duża, że w jego samochodzie urwały się koła. Jedno z nich poleciało w kierunku jadącego za Włochem Brytyjczyka George'a Russella z Williamsa, który to był partnerem Kubicy w zeszłym sezonie.

- Jest mi bardzo przykro z tego powodu, jemu też zepsułem wyścig. Miał strasznego pecha. Przykro mi - kajał się kierowca Alfa Romeo.



Huge drama on Lap 11 at Spa as Giovinazzi and Russell crash #BelgianGP#F1pic.twitter.com/bedzeQ2f0U — Formula 1 (@F1) August 30, 2020





Russell, próbując uniknąć kolizji z samochodem Giovinazziego, zjechał na pobocze, ale to nie uratowało go od problemów. Fruwające koło Włocha uderzyło w przednie zawieszenie Williamsa, mocno je zdemolowało i pozbawiony możliwości kierowania Russell wjechał w bandę ochronną po przeciwnej stronie toru co Giovinazzi.

- Gdybym odbił w prawo, wpadłbym w samochód Antonio. Z kolei po lewej stronie zaliczyłem potężne zderzenie z kołem. Ale muszę przyznać, że z systemem Halo czuję się w samochodzie dużo bezpieczniej. Kiedy leciało na mnie koło, było to dosyć przerażające, szczerze powiedziawszy. Dlatego jestem tym bardziej wdzięczny, że teraz mamy ten system w samochodzie. Nic mi się nie stało. Jestem tylko trochę rozczarowany. Ale takie są wyścigi - podkreślił pechowiec z Williamsa.

Posypały się fragmenty obu samochodów, na torze natychmiast pojawił się safety car. W okresie neutralizacji prawie wszyscy kierowcy wymienili opony, po jej zakończeniu wyścig ruszył on nowa. Hamilton i Bottas nie dali się żadnemu z rywali zaskoczyć, utrzymali prowadzenie i spokojnie dojechali do mety na pierwszej i drugiej pozycji.

Wyniki:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:24.08,761

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) strata 8,448 s

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 15,455

4. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 18,877

5. Esteban Ocon (Francja/Renault) 40,650

6. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 42,712

7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 43,774

8. Pierre Gasly (Francja/Alpha Tauri) 47,371

9. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 52,603

10. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 53,179

11. Daniił Kwiat (Rosja/Alpha Tauri) 1.10,200

12. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1.11,504

13. Sebastian Vettel (NiemcyFerrari) 1.12,894

14. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 1.14,920

15. Romain Grosjean (Francja/Haas) 1.16,793

16. Nicholas Latifi (Kanada/Williams) 1.17,795

17. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1.25,540



nie ukończyli: Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren), George Russell (W. Brytania/Williams), Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo).



Klasyfikacja generalna MŚ F1 (po 7 z 17 rund):

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 157 pkt

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 110

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 107

4. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 48

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 45

6. Lando Norris (W. BrytaniaMcLaren) 45

7. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 42

8. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 33

9. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 33

10. Esteban Ocon (Francja/Renault) 26

11. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) 23

12. Pierre Gasly (Francja/Alpha Tauri) 18

13. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 16

14. Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point) 6

15. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 2

16. Daniił Kwiat (Rosja/Alpha Tauri) 2

17. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1

...

Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 0