Pierwszy trening w Bahrajnie zakończony. Kubica ostatni, za partnerem z zespołu

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

13:31 Koniec pierwszej sesji treningowej. Najlepszy czas zanotował Charles Leclerc z Ferrari. Stawkę zamknął Robert Kubica, który stracił do Monakijczyka 3.899 sekundy.

Aaale RK na kierze pracuje! W ciągu kilkunastu sekund dwie potężne kontry, ale samochód szedł po linii! Nie wiem, ile jeszcze będziemy słuchać tych głupot, że nie powinien jeździć, bo ograniczenia. George walnął oberka, w dość nietypowym miejscu, z zaskoczenia. Trudne auto... — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) 29 marca 2019

13:25 Z toru wypadł Russell, ale Brytyjczyk szczęśliwie nie uszkodził bolidu i wraca do rywalizacji.

13:21 Od dłuższego czasu w czołówce nic się nie zmienia. Co gorsza, podobnie jest z tyłu stawki, którą zamykają Russell i Kubica.

Blue skies in Bahrain #BahrainGPpic.twitter.com/QnpQWwmC4V — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 29 marca 2019

13:13 Kierowcy znów zrobili sobie przerwę, więc i my zapraszamy do lektury o historii F1.

13:11 Kubica zjechał do garażu. Już niespełna 20 minut do końca sesji.

13:09 Wreszcie "szybsze" kółko przejechał Stroll. Wystarczyło na tyle, by przeskoczyć obu kierowców Williamsa.

13:04 Do końca sesji pozostało 25 minut.

13:00 Stawka nie śpi. Kubica wrócił na 19. miejsce.

12:59 Wzięli się do pracy kierowcy Ferrari. Leclerc prawie sekundę szybszy od Bottasa. Tuż za nim Vettel.

12:56 1.34.253 - spora poprawka u Kubicy i Polak wskakuje na 16. miejsce.

12:55 1.31.328 - na prowadzenie wrócił Bottas.

12:49 Świetnie wypadł na ostatnim kółku Verstappen. Młody Holender wskakuje na prowadzenie (1.31.673).

30 minutes of the 90 gone and it's Vettel shading it from Bottas#BahrainGP#F1pic.twitter.com/iKprqgZ3jD — Formula 1 (@F1) 29 marca 2019

12:41 Na torze znów spokojniej. Kierowcy u mechaników.

Steady, Lance



Those tyres are cooked, and there's some front wing damage after the Canadian spins

#BahrainGP#F1pic.twitter.com/G8GgxWYyV4 — Formula 1 (@F1) 29 marca 2019

12:37 Kubica zjechał do garażu z dość mocno zużytymi miękkimi oponami.

12:35 Gasly wskoczył między Kubicę a Russella i za Polakiem już tylko Stroll, który miał poważne kłopoty i zjechał do garażu.

12:34 1.31.747 - Vettel umacnia się na prowadzeniu.

12:34 Do końca sesji pozostało 55 minut.

12:33 Bez czasu pozostaje już tylko Pierre Gasly.

12:31 Auto Kubicy wciąż jest niestabilne i Polak omija niektóre tarki.

12:30 Vettel poprawia czas Bottasa - 1.32.299.

12:29 Czołowa trójka to na razie: Bottas z Mercedesa przed kierowcami Ferrari - Leclercem i Vettelem.

12:27 Kłopoty Lance'a Strolla. Kanadyjczyk stracił panowanie nad bolidem i stanął w poprzek toru w pierwszym sektorze. Zjeżdża do boksu.

12:25 Kubica na razie traci nieco ponad 1,3 s do kolegi z teamu Russella.

12:25 1.32.340 - najlepszy czas okrążenia w wykonaniu Valtteriego Bottasa.

12:23 Niespełna cztery sekundy wolniejszy na razie Kubica. Za nim tylko Lando Norris i... Kimi Raikkonen.

12:22 1.32.950 - z takim czasem na razie najszybszy Max Verstappen.

Zaczynamy FP1. W nadziei, że uda się z tego poskładać coś więcej. Z dala od tarek ;)

Wrażenia z zaplecza: Na razie nie wygląda to ekscytująco. Jeśli team ma wykonać wielki zryw, to dopiero szykują się do skoku, z angieską dostojnością ;) pozostaje robić maximum z tym, co jest pic.twitter.com/oVCrowbHLS — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) 29 marca 2019

12:12 Na torze teraz bardzo spokojnie. Zawodnicy wrócili do swoich mechaników.

12:11 Kubica w garażu. Zjechał po okrążeniu instalacyjnym.

Time to turn some laps #BahrainGPpic.twitter.com/jlDsMvqpMR — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 29 marca 2019

12:06 Pierwszą sesję treningową zespoły potraktują zapewne testowo. Chociażby dlatego, że odbywa się ona o innej porze i przy innym oświetleniu niż sam wyścig.

12:05 W Bahrajnie Robertowi Kubicy powinno być nieco łatwiej niż dwa tygodnie temu w Australii. Przynajmniej pod jednym względem.

12:02 Na okrążenie instalacyjne ruszył też Robert Kubica.

12:00 Zaczynamy. Jako pierwszy na tor wyjechał Antonio Giovinazzi z Alfa Romeo.

11:58 Niedzielny wyścig będzie 999. w historii mistrzostw świata Formuły 1.

Good afternoon from Bahrain - sun's out (surprise, surprise )



FP1 coming your way imminently#BahrainGP#F1pic.twitter.com/eUxYVcJXhj — Formula 1 (@F1) 29 marca 2019

11:57 Grand Prix Bahrajnu rozgrywane jest od 2004 roku. Podczas całego weekendu powinno być niezwykle ciekawie, bo na torze jest sporo miejsc, w których można wyprzedzać.

Working through that job list ahead of FP1

11:53 Tym razem walka o jakikolwiek dobry wynik sportowy wydaje się niemożliwa. Wszystko przez bolid Williamsa, który wyraźnie odstaje od reszty stawki. - Sytuacja będzie taka, jaka będzie. Nie możesz zbliżać się do krawężników albo zrobisz to, ale wówczas ryzykujesz, że bolid się rozpadnie, a nie masz części zamiennych - mówił Kubica już po przylocie do Bahrajnu.