Rozpacz, awarie i nieoczekiwany zwycięzca. Kubica ostatni w szalonym wyścigu

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Czterech odpadło, Kubica ostatni. Mercedes rządził w Bahrajnie [RELACJA] Robert Kubica,... czytaj dalej » Było jak u Hitchcocka. Trzęsienie ziemi i napięcie później tylko rosło. Najpierw spóźnili start Leclerc i Hamilton, a gdzie dwóch się bije, tam korzysta Sebastian Vettel, drugi z kierowców Ferrari. To Niemiec wskoczył na prowadzenie. Drugi był Valtteri Bottas (Mercedes). Dopiero za nimi usadowili się Leclerc i Hamilton.



Swoje pięć minut miał Kubica, którego problemy z bolidem są powszechnie znane - jego FW42 jest dramatycznie wolny, zdaniem Polaka nawet wolniejszy od drugiego auta teamu Williams. W dodatku samochód jest nadsterowny. Stąd ostatnie wyniki RK. Był ostatni na otwarcie sezonu w Melbourne i ostatni na wszystkich trzech treningach poprzedzających wyścig na torze Sakhir w niedzielę.

Czterech za Kubicą

Można było przecierać oczy ze zdumienia, bo Kubica regularnie przesuwał się w klasyfikacji. Najpierw wyprzedził kolegę z zespołu George'a Russella, za chwilę przymusową wizytę w alei serwisowej zaliczyli Lance Stroll (Racing Point) i Romain Grosjean (Haas). Gdy powrócili na tor, byli za Polakiem. Podobnie jak Carlos Sainz z McLarena. Robiło się obiecująco.



Kubica walczył jak lew, ale pary starczyło mu do 24. okrążenia. Wtedy wyprzedził go Russell, Polak spadł na 17. miejsce i z każdym kolejnym kółkiem tracił do Brytyjczyka coraz więcej sekund. Że wyprzedzą go kolejni, było kwestią czasu. Dojechał na ostatnim, szesnastym miejscu. Wyścigu nie ukończyli wspomniani Sainz, Grosjean, ale też obydwaj kierowcy Renault Nico Huelkenberg i Daniel Ricciardo.



- Start był udany, ale potem... - wzdychał Polak na mecie.



- Mamy dwa różne auta. Moje nie działa tak, jak powinno - żalił się.

Źródło: PAP/EPA Nie zanosiło się na zwycięstwo Hamiltona

Leclerc chciał płakać

Wyścig się rozkręcał. Prowadzenie szybko odzyskał Leclerc, który cały weekend miał udany. W sobotę pierwszy raz w karierze wygrał kwalifikacje. 21-letni chłopak z Monako miał apetyt na więcej. Leclerc pędził jak szalony i wydawało się, że dowiezie zwycięstwo do końca. Na przeszkodzie stanęła mu jednak awaria silnika w jego bolidzie.



- Zaraz się rozpłaczę, mój Boże - jego głos przez radio brzmiał dramatycznie.



- Dowieź samochód do końca - usłyszał w odpowiedzi.



Leclerc, dla którego to pierwszy sezon w Ferrari, dojechał do mety. Był trzeci, bo na ostatnich okrążeniach z jego nieszczęścia skorzystał duet Mercedesa - Hamilton i Bottas. Dla Brytyjczyka było to 74. zwycięstwo w karierze.

Źródło: PAP/EPA Charles Leclerc długo prowadził



W niedzielę stoczył wojnę z Vettelem. Atakował i odpierał ataki. W końcu, na 37. okrążeniu, nie wytrzymało auto Niemca. Vettel już wcześniej sygnalizował, że musi zmienić opony. Nie zdążył. Co więcej, stracił przednie skrzydło. O podium mógł pomarzyć. W Bahrajnie był piąty. Czwarte miejsce zajął Max Verstappen z Red Bulla.

Wyniki Grand Prix Bahrajnu Miejsce Zawodnik Kraj Team Czas 1. Lewis Hamilton Wielka Brytania Mercedes 1:34:21.295 2. Valtteri Bottas

Finlandia Mercedes +2.980s 3. Charles Leclerc Monako Ferrari

+6.131s 4. Max Verstappen

Holandia Red Bull

+6.408s 5. Sebastian Vettel

Niemcy

Ferrari +36.068s 6. Lando Norris

Wielka Brytania

McLaren +45.754s 7. Kimi Raikkonen Finlandia Alfa Romeo +47.470s 8. Pierre Gasly

Francja Red Bull

+58.094s 9. Alexander Albon

Tajlandia

Toro Rosso

+62.697s 10. Sergio Perez

Meksyk Racing Point

+63.696s 11. Antonio Giovinazzi

Włochy Alfa Romeo

+64.599s 12. Daniił Kwiat Rosja Toro Rosso

+ 1 okrążenie 13. Kevin Magnussen

Dania Haas + 1 okrążenie 14. Lance Stroll

Kanada Racing Point + 1 okrążenie 15. George Russell Wielka Brytania ROKiT Williams + 1 okrążenie 16. Robert Kubica Polska ROKiT Williams + 2 okrążenia