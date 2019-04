Pech nie opuszcza Kubicy. Dostał karę i zamyka stawkę

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

15:10 Daniel Ricciardo (Renault) próbował wyprzedzić Daniila Kvyata (Toro Rosso), ale "przestrzelił" zakręt i wyjechał poza tor. Nie doszło do kontaktu między bolidami.

15:00 Kubica założył nowy zestaw opon.

Robert pits for a new set of medium Pirelli tyre at the #AzerbaijanGPpic.twitter.com/T4IW6buSaY — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 28 kwietnia 2019

Here's where everyone was as we turned over the half way mark - Leclerc, Gasly and Grosjean are the only drivers yet to pit at all #F1#AzerbaijanGPpic.twitter.com/yzfCXmKA67 — Formula 1 (@F1) 28 kwietnia 2019

14:59 Przygodę zaliczył Romain Grosjean, który wyjechał poza tor. Francuz w ten sposób stracił kilka pozycji. Jest aktualnie 18.

14:54 Na czele wyścigu Leclerc, który jako jedyny kierowca z czołowej piątki nie zaliczył pit stopu.

Robert Kubica jedzie teraz znacznie szybszym tempem od George Russella. Gdyby nie kara, Polak byłby kilka sekund przed Anglikiem. Niestety, w świat znów pójdzie inny wynik i znów totalnie nie z winy Kubicy.#F1#F1pl#elevenf1#Kubica — Powrót Roberta (@powrotroberta) 28 kwietnia 2019

14:51 A teraz 13 sekund do Russella, który został wyprzedzony przez Albona. Kierowcy Williamsa zamykają stawkę.

14:46 Kubica traci do przedostatniego Alexandra Albona (Toro Rosso) aż 15 sekund. Przepaść.

14:42 Niestety, kara dla Kubicy. Polak musiał przejechać przez aleję serwisową. Wszystko przez to, że za wcześnie opuścił swój garaż przed rozpoczęciem wyścigu. Kierowca Williamsa jest obecnie ostatni.

14:36 Wizytę w alei serwisowej zaliczył również Bottas. Dotychczasowy lider jest obecnie czwarty. Na czele Hamilton.

14:34 Vettel zjechał na pit stop, więc na trzecie miejsce przesunął się Leclerc. A Niemiec wrócił na tor na piątej pozycji.

14:31 Leclerc nie zatrzymuje się. Właśnie wyprzedził czwartego do tej pory Verstappena. Teraz ruszył w pościg za trzecim Vettelem.

14:30 Kubica przesunął się na 15. miejsce, ale to przez wizyty pięciu kierowców w alei serwisowej.

14:25 Perez znów spadł w klasyfikacji. Tym razem na rzecz Charlesa Leclerca (Ferrari), który aktualnie jest piąty. Monakijczyk awansował w ten sposób już o trzy lokaty.

LAP 7/51



Charles Leclerc has got his work cut out - starting from 8th, he had a tricky getaway and is weaving his way back up#F1#AzerbaijanGPpic.twitter.com/y6FY0vGV9J — Formula 1 (@F1) 28 kwietnia 2019

14:23 Verstappen perfekcyjnie wyprzedził Sergio Pereza (Racing Point). Kierowca Red Bulla awansował na czwarte miejsce.

14:21 Bottas pędzi po ulicach Baku, jest autorem najszybszego okrążenia. Fin zaczyna budować przewagę nad Hamiltonem, który traci do lidera ponad dwie sekundy.

LAP 4/51



20 cars are safely out on track - and it's a Mercedes 1-2 so far with Bottas absolutely flying in the lead #AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/yVBXL4THnt — Formula 1 (@F1) 28 kwietnia 2019

A clean start for the #AzerbaijanGP George P18 and Robert P20 — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 28 kwietnia 2019

14:17 Kubica spadł na ostatnie miejsce. 18. lokatę zajmuje jego parter z ekipy George Russell.

14:15 Co za początek wyścigu! Hamilton zaciekle atakował Bottasa, ale Fin obronił pozycję lidera! Na trzecim miejscu pozostał Vettel!

14:14 ZGASŁY CZERWONE ŚWIATŁA!

Get in formation, it's time to see who'll be king of the castle in Baku #F1#AzerbaijanGPpic.twitter.com/J6yFtnaZs3 — Formula 1 (@F1) 28 kwietnia 2019

14:10 Kierowcy ruszyli na rozgrzewkowe okrążenie.

14:04 Bolid Kubicy czeka w alei serwisowej.

Robert taking up his position for the #AzerbaijanGPpic.twitter.com/Wu52l50FP7 — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 28 kwietnia 2019

14:01 Okazałe trofeum już czeka na najszybszego kierowcę.

Here's what the winner gets in Baku



Who'll be lifting this later? #F1#AzerbaijanGPpic.twitter.com/72kByL16xU — Formula 1 (@F1) 28 kwietnia 2019

13:55 Ekipa Williamsa zwarta i gotowa od dobrych kilku godzin.

10 minutes till we go racing



Here's the weather situation #F1#Azerbaijanpic.twitter.com/TMufuVnxOP — Formula 1 (@F1) 28 kwietnia 2019

13:52 Przypomnijmy, z pole position wystartuje Valtteri Bottas z Mercedesa. W pierwszej linii znalazł się też jego kolega z zespołu Lewis Hamilton. Z drugiej ruszą Sebastian Vettel (Ferrari) i Max Verstappen (Red Bull).

When it's race day and you just can't keep still #F1#AzerbaijanGPpic.twitter.com/pNGauPzbf2 — Formula 1 (@F1) 28 kwietnia 2019

13:47 Zapowiedział to już promotor wyścigu.

13:44 - Ze mną jest w wszystko porządku, nie musiałem być na kontroli medycznej, żeby to stwierdzić - uspokajał Kubica po pechowych dla siebie kwalifikacjach.