Sędziowie podpadli Vettelowi. "Nie walczymy o puchar przedszkola"

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Na Spielbergu jako pierwszy linię mety przekroczył Max Verstappen, ale minęły prawie dwie godziny, nim mógł oficjalnie cieszyć się ze zwycięstwa. Wszystko przez kontrowersyjny manewr na dwa okrążenia przed końcem, kiedy wyprzedził Charlesa Leclerca, partnera Vettela z zespołu.

21-letni kierowca Ferrari przekonywał, że został wyprzedzony przez Holendra nieprzepisowo. Verstappen minął rywala po wewnętrznej, przez co Leclerc na moment wypadł z toru. Doszło też do minimalnego kontaktu między bolidami. - Co u diabła?! - krzyczał w trakcie wyścigu monakijski kierowca.

Przewinienia Holendra nie dopatrzył się jednak ani inżynier wyścigowy Leclerca, ani jury. Ale obrady z pewnością były gorące. Decyzja zabrała sędziom aż dwie godziny.

- Z mojej perspektywy wyglądało to na niedozwolony manewr - powtórzył na mecie rozgoryczony Leclerc, który w takich okolicznościach stracił zwycięstwo w Grand Prix Austrii.

W obronie kolegi stanął partner z Ferrari Sebastian Vettel, który w niedzielę dojechał na czwartym miejscu. - Nie widziałem, co się stało, ale jeśli to nie było fair, to nie było fair - stwierdził niemiecki kierowca, który najchętniej wziąłby podobne sprawy w swoje ręce.

- Nie jestem wielkim fanem zostawiania tego typu decyzji ludziom, którzy siedzą sobie gdzieś na krzesłach. Myślę, że to my, siedząc w samochodach, potrafimy to najlepiej rozstrzygnąć. To są wyścigi, a nie puchar przedszkola. Wszyscy jesteśmy dorosłymi, niektórzy młodszymi, niektórzy starszymi. Powinni zostawić to nam - ocenił Vettel.

Dzięki szalonej jeździe w końcówce wyścigu i atakowi na 69. okrążeniu Verstappen zaliczył na Spielbergu drugie zwycięstwo z rzędu. Miejsca na podium uzupełnili Leclerc i Valtteri Bottas z Mercedesa. Robert Kubica był w niedzielę ostatni.

Klasyfikacja generalna Formuły 1 Zawodnik Team Punkty 1. Lewis Hamilton Mercedes 197 2. Valtteri Bottas Mercedes 166 3. Max Verstappen Red Bull 126 4. Sebastian Vettel Ferrari 123

5. Charles Leclerc Ferrari 105

6. Pierre Gasly Red Bull 43

7. Carlos Sainz McLaren 30

8. Lando Norris McLaren 22

9. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 21

10. Daniel Ricciardo

Renault 16

11. Nico Hulkenberg Renault 16

12. Kevin Magnussen Haas 14 13. Sergio Perez Racing Point 13 14. Daniił Kwiat Toro Rosso 10 15. Alexander Albon Toro Rosso 7 16. Lance Stroll

Racing Point

6 17. Romain Grosjean Haas 2 18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 19. Robert Kubica Williams 0 20. George Russell Williams 0

Formuła 1 - klasyfikacja konstruktorów 2019 Zespół Liczba punktów Mercedes 338 Ferrari 198 Red Bull Racing Honda 136 Maclaren Renault 39 Renault 36 Racing Point BWT Mercedes 19 Alfa Romeo Racing Ferrari 17 Scuderia Toro Rosso Honda 17 Haas Ferrari 16 ROKiT Williams 0