Sensacyjne kwalifikacje w Dżuddzie. Koszmarny wypadek Schumachera

Ostrzelany zakład naftowy niedaleko toru. Wyścig F1 zgodnie z planem Kierowcy Formuły... czytaj dalej » Nad wyścigowym weekendem w Dżuddzie od początku wisiały ciemne chmury, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Podczas piątkowej sesji treningowej został zaatakowany położony w pobliżu miasta magazyn paliw. Kierowcy jeżdżący po torze, którzy początkowo nie wiedzieli, co się stało, skarżyli się na wyczuwalny "zapach spalenizny".

Organizatorzy wespół z ekipami postanowili jednak, że kwalifikacje i niedzielny wyścig odbędą się zgodnie z planem. Ale i one zaskoczyły kibiców Formuły 1 wyjątkową dramaturgią.

Jedną z pierwszych sensacji sprawił Hamilton, który po raz pierwszy od Grand Prix Brazylii w 2017 roku odpadł w pierwszej części kwalifikacji. Po części przyczynił się do tego Nicholas Latifi z Williamsa, który uderzył w ścianę i spowodował wstrzymanie rywalizacji. Hamilton miał 15. rezultat, ale zdołał go jeszcze wyprzedzić i wyeliminować Lance Stroll (Aston Martin), który zdążył wyjechać na tor na nowych oponach.

Dramat Schumachera

Walka w drugiej części kwalifikacji została przerwana na blisko godzinę po groźnie wyglądającym wypadku Schumachera, który z dużą prędkością uderzył w ścianę.



Red Flag



Mick Schumacher has a heavy hit at Turn 12. #SaudiArabianGP#F1pic.twitter.com/12lBHlXRex — TSN (@TSN_Sports) March 26, 2022





Po trwającej dłuższą chwilę akcji ratunkowej kierowca Haasa został zbadany w położonym przy torze centrum medycznym. Organizatorzy poinformowali później w komunikacie, że stan kierowcy jest dobry, ale został on przewieziony do szpitala w Dżuddzie na dodatkowe badania.



FIA Statement - Incident during Qualifying, 2022 FIA Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix https://t.co/tuzuFEr3Xn — FIA (@fia) March 26, 2022





Pierwsze pole position Pereza

Nieoczekiwane rozstrzygnięcie przyniosła również ostatnia sesja kwalifikacyjna, wygrana przez Pereza. Meksykanin pierwsze pole position w karierze wywalczył dzień po 11. rocznicy debiutu w F1.

Obok Pereza z pierwszej linii startowej na trasę niedzielnego wyścigu wyruszy również Charles Leclerc. Drugi z kierowców Ferrari Carlos Sainz ustawi się wraz z obrońcą tytułu Holendrem Maxem Verstappenem (Red Bull) w drugiej linii.