Kubica po raz 21. gorszy od Russella. Mistrz pokazał klasę

Ostatni trening za Kubicą. Nie było gorszych Nie było... czytaj dalej » Polski kierowca startem w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich kończy sezon, w którym po ośmiu latach wrócił do mistrzostw świata Formuły 1. Kubica przez cały rok zmagał się z niekonkurencyjnym samochodem, który uniemożliwiał mu nawet przejście przez pierwszą część kwalifikacji.

Nie inaczej jest w Abu Zabi. Podczas piątkowych treningów krakowianin najpierw był 18., a potem zajął ostatnie, 20. miejsce. Podczas sobotniej sesji treningowej był na końcu. Podobnie było w kwalifikacjach.

Russell sporo lepszy po raz ostatni

Po raz 21. zawodnikowi Williamsa nie udało się przejść przez ich pierwszą część, a więc tę, w której trzeba być lepszym od piątki kierowców, aby awansować do czołowej piętnastki. Kubica był ostatni.

Ani razu przez cały sezon w tej fazie rywalizacji nie był nawet wyżej od kolegi z zespołu, Brytyjczyka George'a Russella. Teraz stracił do niego około pół sekundy. Do najlepszego w pierwszej części czasówki mistrza świata Lewisa Hamiltona miał ponad cztery sekundy dystansu. To przepaść.

Ostatecznie eliminacje wygrał właśnie Brytyjczyk. Hamilton zdobył pierwsze pole position od Grand Prix Niemiec z lipca. Tym razem wyprzedził Holendra Maksa Verstappena z Red Bulla i swego fińskiego kolegę z Mercedesa Valtteriego Bottasa.

Znów dziwna sytuacja w Ferrari

W końcówce doszło do kolejnej kuriozalnej sytuacji z udziałem kierowców Ferrari. Ostatnio Sebastian Vettel i Charles Leclerc zderzyli się, gdy walczyli o pozycję podczas GP Brazylii. Niemiec i Monakijczyk nie byli w stanie dokończyć tamtego wyścigu. Teraz Leclerc czaił się za plecami Vettela, aby rozpocząć ostatnie pomiarowe okrążenie. Inżynier wyścigowy nie poinformował go, że ma na to mało czasu. Ostatecznie nie zdążył, ale i tak zajął czwarte miejsce. Niemiecki zawodnik rozpocznie niedzielne zmagania z piątej lokaty.

Polak, mimo że uzyskał najgorszy czas, w niedzielę nie wystartuje z ostatniego miejsce. Te zajmie na starcie Bottas. Fiński kierowca Mercedesa został ukarany przesunięciem na tę pozycję za niezgodną z regulaminem wymianę silnika.

Kubica, który już jakiś czas temu ogłosił odejście z Williamsa, tym występem prawdopodobnie żegna się z rolą kierowcy wyścigowego w Formule 1.