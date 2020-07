Hamilton trzy razy bił rekord toru. Siódme pole position Brytyjczyka na Węgrzech

W programie "Okno na sport" Robert Kubica wypowiedział się na temat powrotu do prawdziwego ścigania. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

Przed kwalifikacjami zdecydowanymi faworytami byli kierowcy Mercedesa. Hamilton w przeszłości sześć razy wywalczył pole position na Węgrzech, a siedmiokrotnie wygrywał tam wyścigi. Takie wyniki mogą imponować. W sobotę dorzucił do swojej kolekcji kolejne pole position.

Wybitna jazda mistrza

Hamilton ponownie nie miał sobie równych. Brytyjczyk już na początku kwalifikacji był najszybszy. Potem nieco odpuścił, by w Q2 osiągnąć rekord toru - 1.14,261. A to nie było jeszcze jego ostatnie słowo. Najpierw wykręcił czas 1.13,613, by na koniec jeszcze go poprawić. 1.13,447 - to obecnie rewelacyjny rekord toru Hungaroring. W ten sposób Hamilton wywalczył swoje 90. pole position w karierze.

- Dobra robota. To zupełne szaleństwo. Pracuję z niesamowitymi ludźmi - podsumował krótko zwycięzca.

Hamilton pokazał wybitną jazdę

Kolega depcze po piętach

Mercedesy rządziły na Hungaroringu. Słabe czasy zespołu Kubicy Fin Valtteri... czytaj dalej » Najgroźniejszym rywalem mistrza świata w tym sezonie wydaje się jego kolega z zespołu Valtteri Bottas. Fin to aktualny lider klasyfikacji generalnej Formuły 1. W sobotę najpierw wygrał trzeci trening i pokazał, że będzie się liczył w walce o pole position. W kwalifikacjach także jeździł doskonale. Ostatecznie był wolniejszy od Hamiltona tylko o jedną dziesiątą sekundy.

Za plecami zawodników Mercedesa trwała pasjonująca walka. Niespodziewanie z drugiego rzędu wystartują w niedzielę kierowcy Racing Point - Lance Stroll i Sergio Perez. Kiepsko spisał się z kolei Max Verstappen z Red Bull Racing, który ma rywalizować z Hamiltonem o końcowy triumf w MŚ. Holender zakończył kwalifikacje dopiero na siódmym miejscu.

Swój moment chwały mieli w sobotę kierowcy Williamsa. W tym zespole w poprzednim sezonie bez sukcesów jeździł Robert Kubica. George Russell i Nicholas Latifi, wykorzystując sprzyjające warunki na torze, awansowali do drugiej części kwalifikacji. Dla Russella, który zajął ostatecznie wysokie 12. miejsce, to już drugie z rzędu tak udane kwalifikacje. A do awansu do Q3 zabrakło mu zaledwie dwie dziesiąte sekundy.

Wyścig w niedzielę o 15:10.