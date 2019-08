Verstappen z rekordem toru. Kolega Kubicy blisko wielkiej niespodzianki

Grand Prix Węgier to specjalne miejsce dla Roberta Kubicy. 13 lat temu na torze Hungaroring niedaleko Budapesztu nasz kierowca debiutował w Formule 1. Specjalne także ze względu na otoczkę, bowiem do stolicy Węgier przyjechały tłumy polskich kibiców. Kierowca Williamsa przyznał, że czuje się tutaj jak w domu.

Po raz pierwszy kierowcy wyjechali w sobotę na tor w południe. Na trzecim treningu niespodzianki nie było. Ostatni przyjechał Robert Kubica, a najlepszy czas wykręcił Lewis Hamilton (Mercedes). Dobrze spisał się George Russell, który zajął 18. miejsce, ale jego czasy zaskakująco bardzo zbliżyły się do reszty kierowców.

Russell o włos od sensacji

Widać było, że poprawki w bolidzie kolegi Polaka z zespołu Williamsa przyniosły efekty. Brytyjczyk nadspodziewanie dobrze zaczął również kwalifikacje. Zabrakło mu tylko 0,053 sekundy, aby awansować do Q2. Tak dobrze kierowca Williamsa jeszcze w tym sezonie nie jeździł. Niestety, ale Kubica znów zamknął stawkę.

Incydent na początku eliminacji miał Charles Leclerc. Kierowca Ferrari wypadł z toru i na jednym z zakrętów uderzył w bandę. W konsekwencji musiał zjechać do garażu. Leclerc nie ma ostatnio najlepszej passy. Tydzień temu nie ukończył Grand Prix Niemiec. Na szczęście przed wypadkiem awansował do Q2 i po szybkiej interwencji mechaników wrócił do rywalizacji.

W drugiej części kwalifikacji odpadli: Nico Hulkenberg (Renault), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing), Kevin Magnussen (Haas F1), Alexander Albon (Scuderia Toro Rosso), Daniił Kwiat (Scuderia Toro Rosso), który przed tygodniem w Niemczech stanął na trzecim stopniu podium.

Latający Holender

Q3 należało do Verstappena. Holender pobił rekord toru (1.14,572) i po raz pierwszy w karierze wygrał kwalifikacje. Drugi był Valtteri Bottas (1.14,590), a trzeci jego partner z Mercedesa Hamilton (1.14,769).



Q3 CLASSIFICATION



Here's how the grid will line up tomorrow #F1#HungarianGPpic.twitter.com/7OFRaqWrs4 — Formula 1 (@F1) August 3, 2019

Początek niedzielnych zawodów o godz. 15:10.

W klasyfikacji mistrzostw świata Hamilton wyprzedza o 41 punktów Bottasa i o 63 Verstappena. Kubica ma na koncie punkt wywalczony kilka dni temu za 10. miejsce w GP Niemiec.