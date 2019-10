Verstappen z pole position w Meksyku. Kubica musiał walczyć z bolidem

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Drugi czas uzyskał reprezentant Monako Charles Leclerc (Ferrari), wolniejszy o 0,266 s. Trzeci był jego kolega z teamu Niemiec Sebastian Vettel - 0,412 s straty.



Kubica miał najgorszy czas okrążenia i odpadł w pierwszej serii kwalifikacji. Tuż przed nim uplasował się jego partner z teamu - Brytyjczyk George Russell.

Dla Polaka był to kolejny w tym sezonie frustrujący dzień. 34-latek bardziej niż z rywalami walczył z własnym bolidem, który był zupełnie podsterowny. Szans na rywalizację z którymkolwiek z przeciwników nie miał.

Rozbity bolid Bottasa

Z czwartego miejsca wystartuje w niedzielę Brytyjczyk Lewis Hamilton, który już w Meksyku może zapewnić sobie tytuł mistrzowski.

Drugi z kierowców Mercedesa Fin Valtteri Bottas miał groźnie wyglądający wypadek, ale szybko zakomunikował przez radio, że nic mu się nie stało. Został sklasyfikowany na szóstej pozycji.



Niedzielny wyścig zaplanowano na godzinę 20.10 czasu polskiego.