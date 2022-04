Formuła 1 pędziła we Włoszech. Verstappen najszybszy na torze Imola

Drugie miejsce zajął Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla, a trzeci był Brytyjczyk Lando Norris z McLarena.

24-letni Verstappen odniósł drugie w sezonie zwycięstwo, po raz pierwszy triumfował pod koniec marca w Arabii Saudyjskiej. W klasyfikacji mistrzostw świata jest drugi. Prowadzi nadal Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, który na Imoli był szósty.

Mistrz pokazał klasę. Verstappen triumfuje w sprincie na Imoli Pierwszy w tym... czytaj dalej » "Domowy" wyścig na Imoli dla ekipy Ferrari był pechowy. Już na pierwszym okrążeniu z toru wyleciał Hiszpan Carlos Sainz Jr. Jego bolid został uszkodzony, samochód został zabrany przez służby techniczne, a kierowca mógł pójść na kawę, choć przed startem zapowiadał, że chce walczyć o podium.

Później barw Ferrari bronił już tylko Leclerc. Jechał dobrze, przed nim była tylko dwójka z Red Bulla. Ale na dziesięć okrążeń przed metą wypadł z toru, uszkodził przednie skrzydło i musiał zjechać do serwisu na jego wymianę. Na tor wrócił na dziewiątej pozycji, strat nie zdołał odrobić, udało mu się wyprzedzić tylko trzech rywali. Gdyby nie ta przygoda, zakończyłby pewnie wyścig na najniższym stopniu podium.

Hamilton zdublowany

Do udanych niedzielnej rywalizacji nie zaliczy także ekipa Mercedesa. Choć George Russell był czwarty, to jednak as ekipy Lewis Hamilton został sklasyfikowany tylko na 14. pozycji. W trakcie wyścigu doszło do sytuacji, która w ubiegłych latach była nie do pomyślenia. Na 40. okrążeniu siedmiokrotny mistrz świata został zdublowany przez broniącego tytułu Verstappena.

Holender prowadził od startu do mety, jego przewaga nad Perezem momentami dochodziła do 15 s. Z okrążenia na okrążenie jechał szybciej, nawet wtedy, gdy zaczęło delikatnie padać i kilku kierowców zjechało do serwisu na zmianę opon.

Wyścig nie zaczął się dobrze dla zawodnika teamu Alfa Romeo Racing Orlen Valtteriego Bottasa. U Fina pierwszy pit-stop trwał ponad 10 s. Słabszego wyniku żaden zespół w niedzielę nie zanotował. Później Bottas systematycznie poprawiał swoją pozycję, ostatecznie był na mecie piąty. Drugi zawodnik ekipy, w której kierowcą rezerwowym i testowym jest Robert Kubica, Chińczyk Zhou Guanyu, był 15.

W klasyfikacji generalnej Leclerc nadal prowadzi z dorobkiem 86 pkt. Drugi jest Verstappen - 59, a trzeci Perez - 54. Dopiero siódmy jest Hamilton - 28 pkt.

Kolejną, piątą rundą MŚ F1 będzie 5 maja Grand Prix Miami w USA.

Wyniki Grand Prix Emilii-Romanii:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:32.07,986

2. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) strata 16,527 s

3. Lando Norris (Wielka Brytania/McLaren) 34,834

4. George Russell (Wielka Brytania/Mercedes) 42,506

5. Valtteri Bottas (Finlandia/Alfa Romeo) 43,181

6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 56,072

7. Yuki Tsunoda (Japonia/Alpha Tauri) 1.01,110

8. Sebastian Vettel (Niemcy/Aston Martin) 1.10,892

9. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1.15,260

10. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin) 1 okrążenie

...

15. Zhou Guanyu (Chiny/Alfa Romeo) 1 okrążenie