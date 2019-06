Atakował Kubicę i padł ofiarą niebezpiecznego manewru. Polak skorzystał na problemach Russella

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

13.06 | Robert Kubica mówi o tym, że prędkość bolidu powinna poprawić się średnio o dwie sekundy w trakcie sezonu. Dodaje też, że straty Williamsa są zbyt duże, by brać te dane pod uwagę

Kierowcy Williamsa zaczęli Grand Prix na końcu stawki. Kubica z 18. pozycji, Russell z ostatniej - 20., co było efektem kary nałożonej na Brytyjczyka za wymianę uszkodzonych części. Polak zanotował udany początek, udało mu się nawet wyprzedzić dwóch rywali. Potem dała o sobie znać słabość jego bolidu i znów był 18.

Russell próbował

W tym momencie musiał skupić się już na odpieraniu ataków kolegi z zespołu. Russell odważną próbę podjął na jednym z zakrętów. Atakował po zewnętrznej, Kubica się zorientował. Po jego szybkiej reakcji młodszy z kierowców Williamsa musiał zjechać na moment z toru. W tym momencie uderzył w stojący tam styropianowy znacznik. Wciąż był za plecami Polaka.



(#F1#FrenchGP) Geroge Russell Side-By-Side With Robert Kubica pic.twitter.com/68lGvKC6EZ — Formula1 Videos (MSVD) (@518mc) 23 czerwca 2019

Russell dopiął swego kilkanaście minut później i w końcu Kubicę wyprzedził. Wszystko wskazywało na to, że znów zdoła ukończyć wyścig przed nim, gdy nagle zjechał do pit-stopu. Niespodziewanie, bo zaledwie siedem okrążeń po ostatniej wizycie na zmianę opon. Gdy wrócił na tor, był już za polskim kierowcą tracąc do niego prawie trzydzieści sekund.

Hamilton dalej jeździ w swojej lidze. Kubica nie był ostatni w Grand Prix Francji Nie ma mocnych na... czytaj dalej » Strat ostatecznie nie odrobił i zajął 19. miejsce, będąc jedynie przed Romainem Grosjeanem, który z powodu awarii nie dojechał do mety.

Problemy ze skrzydłem

Williams jeszcze w trakcie Grand Prix poinformował, że nieplanowana wizyta Russella była podyktowana problemami z przednim skrzydłem jego samochodu. Już po zakończeniu rywalizacji Brytyjczyk powiedział, że do uszkodzenia doszło, gdy próbował wyprzedzić Kubicę.

- Przy pierwszej próbie wyprzedzania po zewnętrznej uderzyłem w styropianowy znacznik. Myślałem, że to nie będzie problem, ale potem odkryliśmy, że skrzydło jest uszkodzone i zjechaliśmy ze względów bezpieczeństwa. Przynajmniej było trochę walki z Robertem - mówił Russell w rozmowie z Eleven Sports.

Niedzielna Grand Prix padła łupem kierowców Mercedesa. Pierwszy był lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton, drugi Valtteri Bottas. Za tydzień kolejny wyścig, w Austrii.

Wyniki Grand Prix Francji 2019:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Sebastian Vettel (Ferrari)

6. Carlos Sainz (McLaren)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9 Nico Hulkenberg (Renault)

10. Lando Norris (McLaren)

11. Pierre Gasly (Red Bull)

12. Sergio Perez (Racing Point)

13. Lance Stroll (Racing Point)

14. Daniił Kwiat (Toro Rosso)

15. Alexander Albon (Toro Rosso)

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Robert Kubica (Williams)

19. George Russell (Williams)

Romain Grosjean (Haas) - NU

Klasyfikacja generalna kierowców (po 8 z 21 wyścigów):



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 187 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 151

3. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 111

4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 100

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 87

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 36

7. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 26

8. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 22

9. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 17

10. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 14

11. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 14

12. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 13

13. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 13

14. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 10

15. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) 7

16. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 6

17. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 2

18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 0

19. George Russell (W. Brytania/Williams-Mercedes) 0

20. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 0