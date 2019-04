Robert Kubica nie ma w tym sezonie powodów do zadowolenia

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | Artur Kubica wcześniej widział o planach syna Roberta, który wrócił do ścigania w Formule 1 w teamie Williamsa.

21.11 | Emocje, gratulacje, wspomnienia. Zebraliśmy kilka reakcji świata motorsportu i nie tylko na powrót Roberta Kubicy do rywalizacji w Formule 1. Polak w sezonie 2019 będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

Tomasz Kuchar o powrocie Roberta Kubicy do Formuły 1

Tomasz Kuchar o powrocie Roberta Kubicy do Formuły 1

Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. "Jakbym debiutował po raz kolejny" - zaznaczył podczas prezentacji w Warszawie Polak, który w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

29.01 | Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. - Jakbym debiutował po raz kolejny - ocenił zawodnik podczas prezentacji w Warszawie. Kubica w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

29.01 | Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. - Jakbym debiutował po raz kolejny - ocenił zawodnik podczas prezentacji w Warszawie. Kubica w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Kubica mówi o swoim powrocie do Formuły 1

Kubica mówi o swoim powrocie do Formuły 1

Kubica o swoim powrocie do Formuły 1

Kubica o swoim powrocie do Formuły 1

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Od początku sezonu w Williamsie nie mają wiele powodów do zadowolenia. Na pit stopy Kubica nie miał jednak prawa narzekać. Mechanicy Williamsa mogli się pochwalić jednymi z najszybszych pit stopów z całej w stawce.

W Szanghaju Kubica pojechał na jeden pit stop, ale zajął on tyle czasu co dwa.

- Mieliśmy sporo problemów z lewym przodem - przyznał Kubica, ale nie dlatego na długo utknął w alei serwisowej. - Największym problemem było to, że auto zostało opuszczone, nim koło zostało zdjęte. Przez to chłopaki nie mogły zdjąć koła - relacjonował polski kierowca w rozmowie dla Eleven Sports.

Na temat samego wyścigu nie chciał się rozwlekać. - Nie mam za dużo do powiedzenia poza dobrym startem, kiedy utknąłem za Sergio Perezem. Nie chciałem ryzykować, wiedząc, że wyścig będzie wyglądał tak, jak wyglądał. Nie ma się wtedy ochoty do podejmowania zbędnego ryzyka, bo tak naprawdę nie ma po co ryzykować - stwierdził gorzko.

Powrót na tory uliczne

W Szanghaju Kubica zajął 17. miejsce, ostatnie z kierowców, którzy dojechali do mety. Rywalizację w Chinach przedwcześnie zakończyli Nico Huelkenberg, Daniił Kwiat i Lando Norris. Do partnera z Williamsa Polak stracił 16 sekund.

Za dwa tygodnie Grand Prix Azerbejdżanu. Kubica liczy przede wszystkim na to, że w Baku nie zmieni się jego nastawienie do torów ulicznych.

- Baku będzie ciekawym wydarzeniem, bo od ośmiu-dziewięciu lat nie jeździłem na torach ulicznych. Mam nadzieję, że będę miał te same odczucia co zawsze. Poza tym nie mam za dużo do powiedzenia - dodał Kubica, który powoli jest już zirytowany tym, że za każdym razem musi zamykać stawkę.