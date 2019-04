Kubica nie robi sobie nadziei na punkty. "Jesteśmy za daleko od reszty"

Polak, który wrócił do F1 po ponad ośmiu latach, wszystkich dotychczasowe wyścigi kończył na końcu stawki, a jego partner z teamu Goerge Russell był przedostatni.

Już w zeszłym sezonie brytyjski zespół zajął ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, ale zdaniem Kubicy był w lepszej sytuacji niż obecnie. - Przed rokiem Williams był bliżej innych ekip niż teraz, co pokazały już trzy pierwsze wyścigi tego sezonu - powiedział Kubica w czwartek w stolicy Azerbejdżanu.



Polak ma niewielkie nadzieje, że taki stan szybko się poprawi i on bądź Russell będą zdobywać punkty.

- Dotychczasowe starty pokazały, że będzie o to bardzo trudno albo będzie to praktycznie niemożliwe. Jesteśmy za daleko od reszty, by myśleć o punktach - wspomniał.

Aerodynamiczna zagadka Williamsa

Nowe logo na samochodzie Kubicy. Williams zyskał partnera biznesowego Williams ręka w... czytaj dalej » Kluczową kwestią są problemy Williamsa z bolidami. Ten Kubicy, mimo że ma takie same ustawienia jak samochód Russella, cechuje się inną aerodynamiką.

Wprawdzie na pierwszych treningach przed ostatnim Grand Prix (w Chinach) polski kierowca zauważył pod tym względem pewną poprawę, ale już w trakcie kwalifikacji i wyścigu znów nie był zadowolony z bolidu.

- Nie wiem dokładnie, jak mamy podejść do tych startów. Z tego co wiem ludzie, którzy nad tym pracowali próbowali znaleźć odpowiedź, ale jasnego rozwiązania wciąż nie ma - przyznał przed najbliższym wyścigiem polski kierowca.

Walka Mercedesów

Liderem MŚ po trzech rundach jest broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa - 68 pkt, który wyprzedza drugiego kierowcę tego teamu Fina Valtteri Bottasa - 62 oraz Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla - 39.



Czwarty w historii wyścig Formuły 1 na ulicznym torze w Baku rozpocznie się w niedzielę o godz. 14.10 czasu polskiego. W piątek odbędą się dwa treningi, a w sobotę trening oraz kwalifikacje.

Klasyfikacja kierowców:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 68 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 62

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 39

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 37

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 36

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 13

7. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo-Ferrari) 12

8. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 8

9. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 8

10. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 6

. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 6

12. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 5

13. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) 3

14. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 2

15. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 1

...

Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 0