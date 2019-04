Kuriozalne sceny w Baku, pech ekipy Kubicy. Bolid uszkodzony o studzienkę i zalany przez dźwig

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Kierowcy dopiero co pojawili się na torze. Ulicznym, gdzie codziennie odbywa się ruch.



Powtórki pokazały, że studzienkę naruszył najpierw swoim Ferrari Charles Leclerc. Russell jechał za nim, rozpędzał się… Miał pecha.



Spod prowadzonego przez niego bolidu sypnęło nagle iskrami, a po chwili częściami.



A look at the incident that brought first practice to a premature end in Baku #AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/VikJY5ts4M — Formula 1 (@F1) 26 kwietnia 2019





Około 300 studzienek

Zdumiony Brytyjczyk wysiadł z auta. Przyklęknął, zajrzał pod podwozie. Stewardzi ruszyli do uprzątania bałaganu.



"Nieakceptowalne. To nigdy nie powinno mieć miejsca w Formule 1" - cytuje szefową zespołu, Claire Williams, skysports.com.



Przed wypadkiem kolegi Kubica zdołał pokonać tylko okrążenie instalacyjne.



Pech dopadł ich ekipę jeszcze raz. Kiedy uszkodzony samochód opuszczał tor na lawecie, ta dźwigiem uderzyła w kładkę z reklamami rozciągniętą nad trasą. Na bolid zaczął się lać płyn hydrauliczny. Kamery pokazały kamienną twarz wpatrującego się w to wszystko Russella…



Oh common, this should have been checked before the racing....



Does the truck clear the bridge?



Circuit 2-0 Williams ... unbelievable pic.twitter.com/zEOixt5ICO — Classic Formula 1 (@ClassicFormula1) 26 kwietnia 2019





Czekano na informację, jak duże i poważne są uszkodzenia. Szybko podano, że w piątek nie zostaną naprawione.

Druga sesja treningowa zaplanowana jest na 15 czasu polskiego. Trzecia i kwalifikacje odbędą się w sobotę, wyścig w niedzielę.



Zespół Renault podał w mediach społecznościowych, że na torze w Baku znajduje się około 300 studzienek.



Inspecting the damage #AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/4HlnpZgs3I — Formula 1 (@F1) 26 kwietnia 2019

Źródło: newspix.pl Sprawczyni całego nieszczęścia w Baku...