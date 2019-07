Kubica wybrany kierowcą dnia. "Nie, to nie jest sarkazm"

Spektakularna wygrana Verstappena. Odebrał prowadzenie Leclercowi dwa okrążenia przed końcem Grand Prix Austrii Max Verstappen z... czytaj dalej » Dziewiąta eliminacja tegorocznych mistrzostw świata dostarczyła ogromnych emocji. Na ostatnich okrążeniach szarżę rozpoczął Verstappen. Kierowca Red Bulla widowiskowo mijał kolejnych rywali, aż w końcu dopadł także Charlesa Leclerca (Ferrari) i jako pierwszy wpadł na metę.

Młody Holender sięgnął tym samym po premierową wygraną w sezonie i przerwał dominację Mercedesa.

Komunikat zniknął ze strony

A z tyłu stawki? Tu wiele się nie zmieniło. W niedzielę jako 20. (trzy okrążenia straty do zwycięzcy) rywalizację zakończył Robert Kubica. I tu zaskoczenie - to właśnie Polak z Williamsa triumfował w internetowym głosowaniu na kierowcę dnia, które przeprowadza oficjalny serwis Formuły 1.

Werdykt, który - jak się przypuszcza - jest efektem wielkiej mobilizacji polskich kibiców, wywołał burzę. Na krótko po jego ogłoszeniu w internecie wylała się fala negatywnych komentarzy, a komunikat zniknął ze strony F1. Decyzja jest jednak nieodwołalna, kibice wybrali Polaka i nic już tego nie zmieni.



They asked, you voted.



And you all went for the guy that was lapped three times. Including once by his team mate.



As if #F1 couldn't get even more strange.#F1PP#RobertKubicapic.twitter.com/00kGC4AX1a — F1 Paddock Pass (@F1PaddockPass) 30 czerwca 2019





"Skandal", "żenada" - te słowa najczęściej przewijają się w komentarzach po wyścigu. "Nie, to nie jest sarkazm. Mimo trzech okrążeń straty, Kubica został wybrany kierowcą dnia" - to z kolei pierwsze zdanie relacji zamieszczonej na branżowym portalu planetf1.com.

"Mamy nadzieję, że Kubica pokaże kiedyś tę nagrodę swoim wnukom. Tylko oby nie dodał, że stracił trzy okrążenia" - ironizują dalej internetowi dziennikarze.

Po dziewięciu z 21 wyścigów zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej jest broniący tytułu Lewis Hamilton z Mercedesa. Kubica nie ma na koncie ani jednego punktu.

Klasyfikacja generalna Formuły 1 Zawodnik Team Punkty 1. Lewis Hamilton Mercedes 197 2. Valtteri Bottas Mercedes 166 3. Max Verstappen Red Bull 126 4. Sebastian Vettel Ferrari 123

5. Charles Leclerc Ferrari 105

6. Pierre Gasly Red Bull 43

7. Carlos Sainz McLaren 30

8. Lando Norris McLaren 22

9. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 21

10. Daniel Ricciardo

Renault 16

11. Nico Hulkenberg Renault 16

12. Kevin Magnussen Haas 14 13. Sergio Perez Racing Point 13 14. Daniił Kwiat Toro Rosso 10 15. Alexander Albon Toro Rosso 7 16. Lance Stroll

Racing Point

6 17. Romain Grosjean Haas 2 18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 19. Robert Kubica Williams 0 20. George Russell Williams 0

Formuła 1 - klasyfikacja konstruktorów 2019 Zespół Liczba punktów Mercedes 338 Ferrari 198 Red Bull Racing Honda 136 Maclaren Renault 39 Renault 36 Racing Point BWT Mercedes 19 Alfa Romeo Racing Ferrari 17 Scuderia Toro Rosso Honda 17 Haas Ferrari 16 ROKiT Williams 0