Defekt jak u Kubicy. Hamilton zajechał na podium

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Kubica dojechał w Melbourne do mety. Na tym koniec dobrych wiadomości Nic nie jest... czytaj dalej » Hamilton inaugurujący start zakończył na drugim miejscu. W Melbourne wygrał i to z wielką przewagą, bo ponad 20-sekundową, jego kolega z Mercedesa Valtteri Bottas.

Z pierwszej linii startował Hamilton, ale błyskawicznie stracił prowadzenie na rzecz Bottasa, już na pierwszym zakręcie. Brytyjczyk miał prawo być niezadowolony. Przecież to on był najszybszych na trzech sesjach treningowych poprzedzających wyścig. Wygrał również kwalifikacje.



- To frustrujące, zwłaszcza gdy cały weekend układa się po twojej myśli - przyznał. - Ale gratuluję Valtteriemu. Wykonał niesamowitą pracę przez cały wyścig - dodał.

Problem z podłogą

Kubica: inżynier mówił, że jadę dobrym tempem, a ja miałem wrażenie, że stoję Wrócił do F1 na... czytaj dalej » Jak się okazało, Hamilton na metę zajechał z uszkodzoną podłogą w swojej maszynie. "Odkryliśmy uszkodzenie przed lewą tylną oponą. Lewis miał z tego powodu problemy z balansem auta" - poinformował Mercedes.



Nie wiadomo, w którym momencie wyścigu doszło do defektu. Z takim samym problemem zmagał się Robert Kubica. Ale on akurat miał ich więcej niż panujący mistrz. Już na początku w skrzydło jego maszyny uderzył Francuz Pierre Gasly z Red Bulla. Kubica musiał zjechał do alei serwisowej. Zniszczone skrzydło zostało wymienione na inne, ale ono też nie było w najlepszym stanie.



- Jestem zadowolony, że udało się ukończyć wyścig - szukał pozytywów Polak.



To był jego pierwszy start w F1 od 2010 roku. Minął linię mety jako ostatni, zajął 17. lokatę. Trzech kierowców nie ukończyło wyścigu. George Russell, drugi z zawodników zespołu Williams, był 16.



Kolejny start - Grand Prix Bahrajnu - odbędzie 31 marca na torze Sakhir.