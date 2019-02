Partner z zespołu wierzy w Kubicę. "Będzie znakomity od początku"

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

Kubica wraca do rywalizacji w najbardziej prestiżowej klasie wyścigowej świata po ośmiu latach. Jego kariera została przerwana przez wypadek podczas rajdu we Włoszech na początku 2011 roku. Polak niespełna trzy miesiące temu został kierowcą wyścigowym Williamsa.

W poprzednim sezonie w tej ekipie pełnił funkcję rezerwowego. Kilkukrotnie udało mu się sprawdzić w treningach, ale nie miał okazji wystartować w Grand Prix. Teraz to się zmieni. Można jednak spodziewać się, że przynajmniej początek nie będzie dla niego łatwy.

- Robert jest jeszcze trochę "zardzewiały", ale jestem pewny, że zarysuje swoją obecność już podczas pierwszego wyścigu w sezonie. Na pewno będzie w stanie znów prezentować taką jakość jak kiedyś. Oczywiście dla zawodnika, który długo nie prowadził samochodu w czasie wyścigów, nie jest łatwo wrócić do pełni formy. Zwłaszcza, gdy masz na to tylko pięć albo sześć dni testów. Po prostu nie można od razu być na szczycie i nie ma znaczenia nazwisko. To jest po prostu nierealne. Każdy miałby taki sam problem. Potrzeba trochę czasu. Jestem jednak przekonany, że kiedy rozpocznie się sezon, to on będzie w znakomitej dyspozycji. Nie mam wątpliwości - powiedział Russell.

Wskazówki od Hamiltona

20-letni Brytyjczyk jest uważany za jednego z najbardziej ekscytujących młodych kierowców w cyklu. To jego wymienia się w gronie przyszłych mistrzów świata F1. Wcześniej uczestniczył w programie rozwojowym Mercedesa. W tamtym zespole dostawał wiele cennych wskazówek od pięciokrotnego czempiona i rodaka Lewisa Hamiltona.

- On jest moim mentorem, ale mam nadzieję, że kiedyś będę w stanie walczyć z nim o czołowe miejsca - dodał zawodnik, który będzie debiutował w Formule 1.

W poniedziałek w Barcelonie rozpoczną się pierwsze w tym roku testy.

Nowy sezon na torze w Melbourne startuje 17 marca. To będą zmagania o Grand Prix Australii.