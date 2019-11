Russell o odejściu Kubicy z Williamsa: to zabawny gość, będzie mi go brakować

Racing Point chce Kubicę. "Wspaniale byłoby go mieć w zespole" Sezon Formuły 1... czytaj dalej » Sezon 2019, dla Williamsa koszmarny, zakończy się 1 grudnia w Abu Zabi. Tytuł mistrza świata - szósty w karierze - ma zapewniony Lewis Hamilton z Mercedesa. On punktów w 20 dotychczasowych startach zgarnął 387. Kubica - 1.

Russell w dorobku ich nie ma, choć ze starszym kolegą wygrywa regularnie. Szybszy od Polaka był we wszystkich sesjach kwalifikacyjnych, w wyścigach pokonany został tylko dwa razy. W klasyfikacji generalnej jest za Kubicą, bo ten 10., ostatnie punktowane miejsce, zajął w szalonym, deszczowym Grand Prix Niemiec, po ukaraniu obu zawodników Alfy Romeo za nieprawidłowości w ich maszynach.

Russell: Kubica ma niesamowitą wiedzę

21-letni Brytyjczyk zapewnia, że relacje między nimi są znakomite. Kiedy karawana F1 ściągnęła na Węgry, wyszedł przed trybunę zapełnianą przez polskich kibiców i razem z nimi skandował nazwisko Kubicy.