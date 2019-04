Partner Kubicy nie obawia się, że słabe wyniki zniszczą mu karierę w F1

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Szefowa Kubicy: Wprowadziliśmy zmiany, które okazały się błędem. To moja wina Tegoroczne bolidy... czytaj dalej » W styczniu 2017 Russell zrobił ważny krok w kierunku F1 - włączony został do juniorskiego programu Mercedesa, czyli mistrza świata konstruktorów. Od tego roku jest kierowcą wyścigowym Williamsa, wciąż bacznie obserwowanym przez szefów tej pierwszej ekipy. Dostał się tam, gdzie miejsce mają nieliczni. W tych początkach nic nie jest jednak ani łatwe, ani przyjemne.

"Jak kierowca z kilkuletnim stażem w F1"

Maszyny Williamsa są na szarym końcu stawki. Takie realia. W dotychczasowych dwóch wyścigach Brytyjczyk dwa razy był przedostatni, Kubica dwa razy ostatni. W takiej samej kolejności panowie kończyli też kwalifikacje. To ważne - w F1 pokonać trzeba przede wszystkim partnera z zespołu, bo tylko on ma do dyspozycji w miarę podobne bolid.



- Ludzie spoza naszego środowiska tak naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, jaką pracę wykonujemy - stwierdził Russell. - Rozumiem to, trudno mieć rozeznanie, jeżeli wydarzenia na torze obserwuje się z trybun lub w telewizji. Na szczęście ci, którzy mają wpływ na moją karierę, o wszystkim wiedzą doskonale. I są zadowoleni z tego, co widzą, to dla mnie najważniejsze.