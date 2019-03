Kolega Kubicy z zespołu: nie interesuje mnie walka z Robertem

Kubica: inżynier mówił, że jadę dobrym tempem, a ja miałem wrażenie, że stoję Wrócił do F1 na... czytaj dalej » Brytyjczyk w inaugurujących sezon zawodach w Melbourne zajął miejsce 16., do 15. Włocha Antonio Giovinazziego z Alfa Romeo stracił okrążenie. Kubica był 17., okrążenie za kolegą z zespołu.



Trzech z 20 kierowców rywalizacji nie ukończyło, Williamsy zamknęły zatem stawkę. Tak, jak się spodziewano. - Wiedzieliśmy, jak ten weekend może wyglądać. Osiągnąłem to, co było w moim zasięgu - oznajmił Russell.

Wspólna praca z Kubicą

- Fizycznie do sezonu przygotowany jestem dobrze i z tego punktu widzenia pozytywnie oceniam ten pierwszy start - mówił 21-latek, cytowany przez oficjalną stronę ekipy.

- Oczywiście tempo, o tyle wolniejsze od reszty stawki, bardzo nas rozczarowało. Przed nami dużo wysiłku, żeby zrobić krok do przodu - dorzucił.

Źródło: PAP/EPA Russell na torze w Melbourne



Kubicę pokonał i w eliminacjach, w których był przedostatni, i w wyścigu. To ważne - w F1 w tyle zostawić trzeba przede wszystkim kolegę z zespołu, bo tylko on zasiada w miarę podobnym samochodzie.



W wypowiedziach, tych oficjalnych, nie zwracał na to uwagi. - Nie interesuje mnie walka z Robertem - zapewnił. - Wspólnie musimy pracować nad tym, by bolidy Williamsa były szybsze - oświadczył Brytyjczyk.

Wyniki GP Australii Miejsce Zawodnik Kraj Team Czas 1. Valtteri Bottas Finlandia Mercedes 1:25.27,325 2. Lewis Hamilton Wielka Brytania Mercedes + 20,886 s 3. Max Verstappen Holandia Red Bull + 22,520 s 4. Sebastian Vettel Niemcy Ferrari + 57,109 s 5. Charles Leclerc Monako Ferrari + 58,230 s 6. Kevin Magnussen Dania Haas + 1.27,156 7. Nico Hulkenberg Niemcy Renault + 1 okrążenie 8. Kimi Raikkonen Finlandia Alfa Romeo + 1 okrążenie 9. Lance Stroll Kanada Racing Point + 1 okrążenie 10. Daniił Kwiat Rosja Toro Rosso + 1 okrążenie 11. Pierre Gasly Francja Red Bull + 1 okrążenie 12 Lando Norris Wielka Brytania McLaren + 1 okrążenie 13. Sergio Perez Meksyk Racing Point + 1 okrążenie 14. Alexander Albon Tajlandia Toro Rosso + 1 okrążenie 15. Antonio Giovinazzi Włochy Alfa Romeo + 1 okrążenie 16. George Russell Wielka Brytania ROKiT Williams + 2 okrążenie 17. Robert Kubica Polska ROKiT Williams + 3 okrążenia