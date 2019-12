Były kolega Kubicy przesiadł się do bolidu innego zespołu. Efekt był niesamowity

"To nie był szczęśliwy powrót". Kubica najgorszy według angielskiej gazety Zdaniem... czytaj dalej » Po niedzielnym wyścigu na torze Yas Marina Circuit, kończącym sezon 2019, ekipy F1 zostały w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od wtorku do środy trwały tam testy opon z myślą o ściganiu w kolejnym roku.

Russell protegowanym Mercedesa

Drugiego dnia najlepszy rezultat uzyskał Russell, ale tej sztuki dokonał nie w aucie Williamsa, gdzie pełni rolę kierowcy wyścigowego, a w maszynie Mercedesa. 21-letni Brytyjczyk jest protegowanym niemieckiego koncernu, który widzi w nim kandydata do zajęcia jednego z foteli w przyszłości.



Russell był również najbardziej zapracowanym kierowcą. Pokonał 145 okrążeń - najszybsze w tempie 1:37.204. Drugi był Charles Leclerc z Ferrari - 1:37.401 - który przejechał 103 kółka. Byłoby ich więcej, ale Monakijczyk na jednym z zakrętów wyleciał z toru i rozbił auto. Trzeci wynik należał do Lance'a Strolla, zawodnika zespołu Racing Point - 1:37.999 (132).



#F1testing NEWS fresh off the circuit! @ymcofficial#F1pic.twitter.com/2NsL2sJqss — Pirelli Motorsport (@pirellisport) December 4, 2019

We wtorek bolid Mercedesa też okazał się bezkonkurencyjny. Pierwszy był Valtteri Bottas - 1:37.124 (138). Drugą pozycję zajął Sebastian Vettel z Ferrari - 1:37.991 (136), a trzecią Daniił Kwiat z Toro Rosso - 1:38.183 (72).



Straight into your inbox: all the news from day one of #F1testing@ymcofficial#F1pic.twitter.com/VQdTGqxAFs — Pirelli Motorsport (@pirellisport) December 3, 2019

Kompromitacja Williamsa