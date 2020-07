Wysoka grzywna lub kara więzienia. To będzie trudny weekend w Formule 1

Grand Prix Węgier to trzecia runda mistrzostw świata Formuły 1 w obecnym sezonie. Zapowiada się na trudniejszą niż dwie poprzednie, które odbyły się w Austrii.

Źródło: Getty Images Członkowie zespołu Red Bull Racing na torze Hungaroring

Węgrzy ostrzegli

Grand Prix Węgier. Kubica znów na torze, Hamilton w pogoni za rekordami Brytyjczyk Lewis... czytaj dalej » Przed tygodniem Węgry wprowadziły surowe zasady epidemiologiczne w swoim kraju. W tym przypadku będą one dotyczyły m.in. członków ekip z Wielkiej Brytanii oraz pracowników personelu Formuły 1 spoza Europy.

Dostali oni bardzo ograniczone możliwości poruszania się. Jak poinformowały lokalne władze, osoby objęte restrykcjami mogą przebywać albo na torze, albo w swoich pokojach hotelowych. Nie dopuszcza się żadnych spacerów, zwiedzania czy przede wszystkim jedzenia poza miejscem pobytu.

Węgrzy ostrzegli, że każdemu, kto zostanie przyłapany na łamaniu zasad, grozi grzywna w wysokości 15 tysięcy euro lub nawet kara więzienia.

To jeden z warunków

Pomimo surowych kar Formuła 1 oczywiście kontynuuje przygotowania do Grand Prix Węgier na torze Hungaroring. Szef zespołu Hass, Guenther Steiner, wezwał nawet wszystkich na padoku do przestrzegania zasad.

Źródło: Getty Images Zawody na Hungaroringu zwykle dostarczają wielkich emocji

Warunki będą utrudnione dla ludzi, których dotyczą restrykcje. Ale nie mają wyjścia.

- Jest im trudno - przyznał Christian Horner, szef zespołu Red Bull. - Dopiero jednak spędziliśmy trzy miesiące w domach. Wiedzieliśmy, że możemy natrafić na lokalne ograniczenia. Był to jeden z warunków, który trzeba było przyjąć, by stał się możliwy powrót do wyścigów. Wszyscy się na to pisaliśmy. Sytuacja na świecie wydaje się poprawiać. A Hungaroring to jeden z naszych ulubionych torów. Mamy nadzieję, że dobrze się na nim spiszemy - wyjaśnił.

"Chyba zjem lewą rękę"

Ekipy przebywające na Węgrzech na pewno muszą być dobrze zorganizowane. W środę australijski kierowca Formuły 3 Oscar Piastri nie zabrał ze sobą jedzenia w drodze na Węgry i poczuł, jak poważny błąd popełnił.

"Hotel jest zamknięty w porze lunchu, nie ma kateringu na torze. Grzywna 15 tysięcy euro, jeśli złapią mnie poza hotelem lub torem. Chyba zjem swoją lewą rękę na obiad" - zażartował ironicznie kierowca na Twitterze. Na szczęście po tym wpisie ludzie przyszli mu z pomocą i nie musiał być już dłużej głodny.