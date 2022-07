"Zdejmuję ręce z kierownicy, by nie połamać nadgarstków, potem już tylko czekam". Zhou Guanyu o przerażającym wypadku

"To, czego doświadczyłem, sprawiło, że oddech wstrzymało wiele milionów ludzi na świecie" - wspomina.

Jak wypadek na Silverstone wyglądał z jego perspektywy?

"Gdzie ja jestem?"

Na początku pierwszego okrążenia w Chińczyka wpada inny bolid, w tak niefortunny sposób, że uderzony samochód zaczyna koziołkować.

"W momencie gdy obróciłem się do góry kołami, włączam autopilota. Natychmiast zdejmuję ręce z kierownicy, żeby nie połamać nadgarstków, potem czekam już tylko na huk. Wiem, że to nadejdzie i że będzie czymś najgorszym, co mnie do tej pory spotkało" - relacjonuje na łamach "Bilda".

Źródło: Getty Images Początek wyścigu i od razu pech Chińczyka Źródło: Getty Images Dramat na Silverstone zaraz po starcie

Boilid sunie po torze, widać iskry. Potem już poza nim, gdzie wcale nie chce jakoś gwałtownie tracić prędkości.

W końcu, tuż przy barierce, wybija się w powietrze i ląduje na siatce ochronnej.

"Unoszę się, lecę. Nie wiem, w którą stronę. Gdzie ja jestem? Potem odczuwam uderzenie. Cały czas jestem przytomny i tak właśnie reaguję. Czuję zimny płyn na lewej nodze. Nie mam pewności, czy kto krew, czy jakiś łatwopalny płyn. Wyłączam silnik".

"Nie do wiary"

Za chwilę przy Chińczyku i jego zniszczonej maszynie pojawia się pomoc.

"Widzę marszali, ale nic nie słyszę. Z ich pomocą udaje się mi wydostać na zewnątrz, wszystko wydaje się trwać wieczność. Potem dowiaduję się w centrum medycznym, że nie mam nawet zadrapania. Nie do wiary!".



Today was a reminder that F1 remains a high-speed, high-risk sport that is always right on the edge.



We are so thankful to the advances in safety that mean both Zhou Guanyu and Alex Albon are safe and well. pic.twitter.com/BJ8PPDG2av — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Zhou wiele zawdzięcza szczęściu, ale aż strach pomyśleć, jak skończyłaby się ta historia, gdyby bolidy Formuły 1 nie były zaopatrzone w odpowiednie systemy bezpieczeństwa. Konkretnie mowa o Halo, który nie po raz pierwszy ocalił kierowcę.

- To Halo mnie dzisiaj uratowało - brzmiało pierwsze zdania, jakie chiński kierowca przekazał po niedzielnym wypadku.